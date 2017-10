Les Carabins tenteront de retrouver le chemin de la victoire

Maintenant que la défaite subie aux mains du Rouge et Or de l’Université Laval est derrière eux, les Carabins de l’Université de Montréal n'ont qu'une seule chose en tête, solidifier leur confiance à l’approche des séries éliminatoires.

Malgré qu’ils viennent de subir un premier revers par blanchissage depuis le 28 septembre 2002, la confiance règne encore dans le camp des Bleus qui ont passé du premier au quatrième rang des meilleures équipes au pays.

«Tout le monde était excité de retourner au travail, a avoué Danny Maciocia. On voulait mettre ce match derrière nous. Après une défaite, tu veux toujours recommencer et chercher la prochaine victoire. On va également avoir la chance d’évaluer d’autres joueurs.»

Malgré ce revers difficile devant une importante foule partisane, le pilote des Carabins avoue qu’il n’a pas eu à travailler très fort pour motiver ses troupes en début de semaine.

«Il n’y avait pas grand-chose à dire. Je n’avais pas besoin d’aller dans les détails. Ils savent ce qui s’est passé et les joueurs sont fiers. En fin de compte, perdre ce n’est pas la fin du monde.»

Un dernier test

Maciocia pourra maintenant utiliser le match face aux Redmen de McGill pour faire quelques tests, à l’approche des éliminatoires.

Advenant une victoire du Rouge et Or face aux Stingers de Concordia vendredi soir, le classement serait coulé dans le béton et les Carabins affronteraient la troupe de Mickey Donovan en demi-finale provinciale, samedi prochain.

Même s’ils sont déjà exclus de la course aux séries, il ne faut toutefois pas compter les Redmen comme vaincu.

Lors de leur plus récent affrontement, les Carabins l’avaient difficilement emporté 16-3 et l’offensive n’avait pas été en mesure d’inscrire un seul point.

«Je veux trouver une meilleure façon de distribuer le ballon, a expliqué Maciocia qui avait vu son attaque aller chercher seulement 18 premiers jeux contre 24 pour leurs adversaires, lors du dernier duel. Il faut trouver un équilibre entre le jeu au sol et aérien. Il faudra également mettre des séquences en place qui nous permettront d’aller chercher des points.»

Pendant que le Rouge et Or tentera d’obtenir le premier rang du classement, Maciocia profitera de la soirée de vendredi pour aller encourager Junior Ulysse qui affrontera Steve Claggett, dans le cadre d’un gala d’Eye of the Tiger Management.