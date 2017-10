Les Astros ébranlent les Dodgers

Les Astros ont effectué une poussée de quatre points en deuxième manche pour remporter le troisième match de la Série mondiale par la marque de 5-3 face aux Dodgers de Los Angeles, vendredi à Houston.

L’équipe du Texas a maintenant l’avantage 2-1 dans la série.

Les favoris de la foule ont pris les devants à leur deuxième tour au bâton grâce à une longue balle de Yuli Gurriel. Puis, Marwin Gonzalez a frappé un simple qui a poussé Josh Reddick à la plaque. Evan Gattis est ensuite venu marquer le troisième point de son équipe sur un coup sûr du receveur Brian McCann.

Les Astros ont ajouté un quatrième point avant la fin de la manche alors que Gonzalez a profité d’un ballon-sacrifice d’Alex Bregman pour se rendre facilement au marbre.

Gattis a ajouté un cinquième point pour son équipe à la cinquième reprise.

Les Dodgers ont ajouté deux points en sixième, mais ont été incapables de compléter la remontée.

Yu Darvish a connu un départ très difficile, étant victime de quatre points et six coups sûrs en seulement une manche et deux tiers. Pour la première fois de sa carrière dans le baseball majeur, le Japonais n’a retiré aucun rival sur des prises.

Dans le camp adverse, Lance McCullers fils a permis trois points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches et un tiers.

Un géant au grand coeur

Par ailleurs, le joueur-étoile des Texans de Houston JJ Watt était présent sur place pour effectuer le lancer protocolaire. Watt s’est fracturé le tibia plus tôt cette saison et ne reviendra pas au jeu en 2017.

Ses béquilles ne l’ont toutefois pas empêché de se présenter sur place. Il a d’ailleurs été chaudement accueilli par la foule, lui qui a amassé plusieurs millions de dollars pour venir en aide aux gens affectés par l’ouragan Harvey, qui a frappé sévèrement la ville de Houston, il y a quelques semaines.

Les Astros feront confiance à Charlie Morton pour amorcer le quatrième match au monticule, samedi. Il avait brillé lors du septième et ultime duel en finale de championnat de la Ligue américaine face aux Yankees de New York.

De leur côté, les Dodgers enverront le gaucher Alex Wood au monticule. Celui-ci a excellé pendant le calendrier régulier, affichant un excellent dossier de 16-3.