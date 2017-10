Les Americans se sauvent avec la victoire

Kyle Criscuolo a joué les héros en touchant la cible lors de la période de prolongation pour mener les Americans vers un gain de 4-3 face au Rocket de Laval, vendredi soir, à Rochester.

Le Rocket croyait bien se diriger vers une victoire, mais Nicholas Baptiste a touché la cible avec seulement 22 secondes à écouler au match pour forcer la tenue d’une période supplémentaire.

Baptiste avait précédemment réduit l’écart à un seul but, lors d’un avantage numérique, avec 1 min 35 s à faire au match. Ce dernier a dirigé six tirs au but pendant la rencontre.

Stefan Leblanc a ouvert la marque, en fin de première période, en complétant un jeu amorcé par Daniel Carr et Kyle Braun.

Peter Holland et Byron Froese ont porté le pointage à 3-0 en faveur des visiteurs, après 40 minutes de jeu.

C’est Sahir Gill qui a été l’autre buteur, dans la victoire.

Le défenseur Brendan Guhle a terminé sa soirée de travail avec une récolte de deux mentions d’aide.

Malgré le revers, Carr a lui aussi amassé deux passes décisives.

Charlie Lindgren a été très occupé devant la cage du Rocket. Il a finalement accordé quatre buts sur 42 lancers.

À l’autre bout de la patinoire, Adam Wilcox a repoussé 33 des 36 rondelles dirigées vers lui.

Le club-école du Canadien de Montréal a subi un troisième revers de suite.

Samedi, le Rocket se rendra à Toronto pour y affronter les Marlies.