La fusillade sourit aux Devils

Jesper Bratt a inscrit le but décisif en fusillade et les Devils du New Jersey ont vaincu les Sénateurs d’Ottawa au compte de 5-4, vendredi à Newark.

Mark Stone et Chris DiDomenico ont touché la cible dans les 75 dernières secondes de la troisième période pour forcer la tenue d’une prolongation.

L’ailier Mike Hoffman et Johnny Oduya avaient procuré une avance de 2-0 à l’équipe ontarienne au cours de l’engagement initial.

Hoffman, Stone et DiDomenico ont chacun obtenu deux points.

Les Devils ont ensuite marqué quatre filets de suite, provenant des bâtons de Jimmy Hayes, Adam Henrique, Brian Gibbons et Damon Severson.

Le jeune Pavel Zacha a ajouté deux mentions d’aide à sa fiche.

Keith Kinkaid a repoussé 23 rondelles dans la victoire, contre 21 pour l’ancien du Canadien de Montréal Mike Condon.