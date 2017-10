Jeff Conine dit non à Derek Jeter

L’ancien joueur des Marlins de Miami Jeff Conine a refusé une proposition d’un des nouveaux propriétaires de l’équipe, Derek Jeter, qui lui offrait de demeurer dans l’organisation après avoir été congédié par l’ancien président David Samson.

Selon le quotidien Miami Herald, Conine aurait toutefois eu droit à une diminution salariale de 50 % pour rester dans le giron de la formation floridienne. En fait, ses responsabilités auraient été passablement réduites, lui qui avait son mot à dire dans les décisions des Marlins reliées aux opérations baseball. Le journal précise qu’il était également en uniforme avant les matchs, et ce, même s’il ne faisait pas partie officiellement du groupe d’instructeurs.

Jeter voulait pour sa part que l’homme de 51 ans soit présent dans l’entourage de l’équipe uniquement au camp d’entraînement, en plus d’assumer un rôle d’ambassadeur.

«Suis-je déçu de ne pas avoir de place au sein de cette formation? Oui, je le suis, a déclaré le principal intéressé. J’ai passé sept ans et demi comme joueur et les neuf dernières comme travailleur dans ce club. Je me suis toujours considéré comme un Marlin. Je suis un membre de cette communauté et j’aimerais les voir gagner à nouveau la Série mondiale.»

Conine a joué 17 ans dans le baseball majeur, ayant évolué en Floride de 1993 à 1997 et de 2003 à 2005.