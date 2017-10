Custio Clayton se joint officiellement à InterBox

Le boxeur Custio Clayton a annoncé qu’il avait pris la décision de poursuivre sa carrière avec le promoteur InterBox, vendredi soir.

Après avoir récemment quitté le Groupe Yvon Michel, Clayton (12-0, 9 K.-O.) grimpera dans le ring le 16 décembre prochain, en sous-carte du gala mettant en vedette le Québécois David Lemieux, à la Place Bell.

«Je suis vraiment heureux de faire partie de la famille InterBox/EOTTM, en qui j’ai toujours eu beaucoup de respect. Antonin et Camille croient en mon potentiel et je suis convaincu qu’ils me permettront d’atteindre mes objectifs », a mentionné Clayton par voie de communiqué.

«C’est un concours de circonstances unique qui nous a permis de mettre la main sur un des plus beaux talents naturels que le Canada a créé depuis des années. J’ai été très déçu de rater l’occasion de signer Clayton il y a quelques années donc cette fois-ci, elle n’allait certainement pas me glisser entre les doigts à nouveau», a souligné le président d’InterBox, Antonin Decarie.