Cette semaine dans l’univers de la WWE : Retour de Kurt Angle, nouveau champion, Raw vs SmackDown Live

Une semaine forte en émotion à la WWE alors qu’on a assisté au retour dans l’arène du médaillé olympique et ancien champion de la WWE, Kurt Angle, tandis que dans une scène dérangeante, l’équipe de SmackDown Live a assiégé Raw en prévision du Survivor Series, qui sera présenté le 19 novembre sur la chaîne de la WWE. Alors sans plus tarder, voici un résumé de la semaine dans l’univers télévisuel de la WWE.

Ce que vous devez savoir

À cause d’un virus qui a circulé, Roman Reigns et Bray Wyatt ont dû déclarer forfait pour l’événement spécial TLC. C’est donc le directeur général Kurt Angle qui a remplacé Reigns et qui est sorti victorieux du combat. Il s’agissait d’un retour dans une arène de la WWE pour Angle après plus de 11 ans. C’est le lutteur de SmackDown Live A.J. Styles qui a remplacé Wyatt face à Balor. Et finalement, Enzo Amore a repris son titre mi-lourds en défaisant Kalisto.

Vidéo de la semaine

Asuka fait ses débuts

Tweet de la semaine

Le retour de Kurt!

Résultats rapides

Minneapolis, Minnesota

Sasha Banks a battu Alicia Fox.

Asuka a défait Emma à ses débuts avec l’alignement principal de la WWE.

Cedric Alexander et Rich Swann ont vaincu Brian Kendrick et Jack Gallagher.

La championne féminine Alexa Bliss a battu Mickie James.

Enzo Amore a défait le champion mi-lourds Kalisto pour devenir le nouveau champion.

Finn Balor a vaincu A.J. Styles.

Jason Jordan a battu Elias.

Kurt Angle, Dean Ambrose et Seth Rollins ont défait Le Miz, Braun Strowman, Kane, Cesaro et Sheamus dans un match TLC (tables, échelles et chaises). Durant le combat, Kane s’en est pris à son coéquipier Strowman.

Ce que vous devez savoir

Les membres de l’émission SmackDown Live ont pris d’assaut Raw. Mené par leur commissaire Shane McMahon, ils ont attaqué tous les membres de Raw qu’ils ont pu trouver, laissant un empreigne bleutée sur l’enseigne rouge de Raw. De plus, plusieurs combats pour l’événement spécial Survivor Series ont été confirmés.

Vidéo de la semaine

Mickie James prend sa revanche sur la Déesse

Tweet de la semaine

Assiégé...

Résultats rapides

Green Bay, Wisconsin

Le directeur général de Raw Kurt Angle a annoncé une série de combats pour Survivor Series. C’est la thématique champion vs champion : Bliss vs Natalya, Miz vs Corbin, Shield vs Usos, Lesnar vs Mahal. De plus, il a confirmé qu’il y aura deux combats par élimination, un chez les hommes et un autre chez les femmes.

Dean Ambrose, Seth Rollins et A.J. Styles ont défait Sheamus, Cesaro et Le Miz. Après le combat, Kane a attaqué à lui seul Ambrose, Rollins et Styles.

Kane a battu Finn Balor.

Asuka a vaincu Emma à ses débuts à Raw.

Après une entrevue, Alexa Bliss s’est fait assaillir par Mickie James.

Jason Jordan a défait Elias par disqualification.

Brock Lesnar et son défenseur Paul Heyman ont fait une entrevue acceptant le défi de Jinder Mahal pour Survivor Series.

Alicia Fox a battu Sasha Banks et Bayley pour devenir la capitaine de l’équipe féminine de Raw à Survivor Series.

Kalisto, Rich Swann, Gran Metalik, Cedric Alexander et Mustafa Ali ont vaincu Ariya Daivari, Enzo Amore, Tony Nese, Noam Dar et Tony Nese.

Alors que Kurt Angle allait annoncer l’équipe masculine qui va représenter Raw, le commissaire de SmackDown Live Shane McMahon a fait son apparition, accompagné de plusieurs membres de SmackDown Live dont Le New Day, Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura, Becky Lynch, Natalya, Charlotte Flair, Bobby Roode et A.J. Styles. L’équipe bleue s’est dirigée vers les vestiaires et a attaqué tous les membres de Raw qui se sont trouvés sur leur chemin.

Ce que vous devez savoir

Le directeur général de SmackDown Live Daniel Bryan a laissé savoir son désaccord à Shane McMahon concernant les attaques qui se sont déroulées à Raw. Sami Zayn ne fera pas partie de l’équipe bleue à Survivor Series, tandis que les capitaines des équipes masculine et féminine ont été nommés.

Vidéo de la semaine

Sami Zayn dans son match de qualification

Tweet de la semaine

Kevin Owens annonce qui il va affronter la semaine prochaine

Résultats rapides

Milwaukee, Wisconsin

Shane McMahon a fait une entrevue disant qu’il avait été insulté des propos de Kurt Angle disant que l’alignement de SmackDown n’était pas l’égal de celui de Raw et qu’il ne se ferait pas prendre comme Raw s’est fait prendre. Le Québécois Sami Zayn l’a interrompu, lui mentionnant que l’équipe SmackDown Live avait besoin de Kevin Owens et de lui-même. McMahon a refusé l’offre et a ordonné un combat en Zayn et Randy Orton, avec comme enjeu une place dans l’équipe bleue.

Chad Gable et Shelton Benjamin ont défait Le New Day (Xavier Woods et Kofi Kingston), accompagnés par Big E.

Le directeur général de SmackDown Live Daniel Bryan a nommé Charlotte Flair, Noami, Becky Lynch, Tamina et Carmella sur l’équipe féminine de SmackDown Live.

Segment « Fashion Files » : Breezango (Tyler Breeze et Fandango) parodient le film Reservoir Dogs avec James Ellsworth, l’Ascension et Carmella.

Daniel Bryan a fait savoir à Shane McMahon qu’il n’était pas content de ne pas avoir été avisé des attaques qui ont eu lieu à Raw et qu’il ne les approuvait pas.

Sin Cara a vaincu le champion des États-Unis Baron Corbin par disqualification.

A.J. Styles a battu Sunil Singh, accompagné par Samir Singh. Après le combat, Bryan a accordé à Samir Singh un match face à Styles pour la semaine prochaine.

Le Québécois Kevin Owens a mentionné à Zayn qu’il avait un match de qualification pour faire partie de l’équipe bleue la semaine prochaine face à Shinsuke Nakamura.

Becky Lynch a défait Charlotte Flair, Naomi, Carmella et Tamina pour ainsi devenir la capitaine de l’équipe féminine.

Un match de qualification pour l’équipe masculine est confirmé pour la semaine prochaine entre Dolph Ziggler et Bobby Roode dans un 2 de 3.

Randy Orton a vaincu Sami Zayn, malgré l’intervention d’Owens, remportant ainsi sa place dans l’équipe. Orton en sera le capitaine.

Bryan a mentionné à McMahon que lorsque Raw se vengera, il devra en subir les conséquences.

Ce que vous devez savoir

La rivalité entourant le titre des mi-lourds entre le champion Enzo Amore et l’aspirant Kalisto continue de plus belle, tandis que le favori de la foule Cedric Alexander s’est fait offrir de joindre les rangs de Brian Kendrick et de Jack Gallagher. Alexander a une semaine pour prendre une décision.

Vidéo de la semaine

Swann et Alexander : toute une équipe!

Tweet de la semaine

Un des meilleurs mi-lourds, Gran Metalik en action

Résultats rapides

Milwaukee, Wisconsin

Rich Swann et Cedric Alexander ont défait Tony Nese et Noam Dar, malgré l’intervention de Brian Kendrick et Jack Gallagher.

Drew Gulak a vaincu Gran Metalik. Après le combat, Gulak a continué son attaque jusqu’à l’intervention d’Akira Tozawa.

Kalisto a battu le champion mi-lourds de la WWE Enzo Amore par disqualification.

Ce que vous devez savoir

Le match pour le titre féminin de NXT, présentement vacant, est finalement confirmé, alors que la carte de l’événement spécial NXT TakeOver : War Games présenté sur la chaîne de la WWE le 18 novembre prochain se dessine tranquillement.

Vidéo de la semaine

Bataille royale féminine

Tweet de la semaine

La Génération Incontestée fait une offre à Strong

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Le directeur général de NXT William Regal, a annoncé qu'en raison de l’attaque de Taynara Conti sur Nikki Cross survenue il y a quelques semaines provoquant sa défaite dans un match de qualification pour un match de championnat féminin, Cross fera partie d’une bataille royale afin de déterminer la dernière participante à ce combat.

Tino Sabbatelli et Riddick Moss ont défait Danny Burch et Oney Lorcan.

Nikki Cross a remporté une bataille royale afin d’obtenir la dernière place dans le match pour le titre féminin. Elle affrontera Kairi Sane, Ember Moon et Peyton Royce.

Voici la liste des autres combattantes du combat royal : Abbey Laith, Aliyah, Bianca Belair, Billie Kay, Candice LeRae, Dakota Kai, Lacey Evans, Mercedes Martinez, Reina Gonzalez, Rhea Ripley, Sage Beckett, Santana Garrett, Sarah Logan, Taynara Conti, Vanessa Borne et Zeda.

Velveteen Dream a attaqué Aleister Black alors que ce dernier se dirigeait vers l’arène pour son match. Une mêlée s’en est suivie entre les deux.

Andrade « Cien » Almas, accompagné par Zelina Vega, a vaincu Roderick Strong. Après le combat, Almas a défié le champion de NXT Drew McIntyre, tandis que la Génération Incontestée (Adam Cole, Bobby Fish et Kyle O’Reilly) a offert une place dans son clan à Strong.

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

