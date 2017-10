Victor Mete franchira une étape importante

À moins d’un imprévu ou d’une modification de dernière minute, Victor Mete disputera ce jeudi soir son 10e match de la saison.

En sautant sur la glace du Centre Bell lors de cette visite des Kings de Los Angeles, l’Ontarien verra la première année de son contrat être officiellement comptabilisée.

En fait, la seule véritable signification réside dans l’atteinte plus rapide de l’autonomie complète. En amorçant le compte à rebours maintenant, Mete sera libre comme l’air au terme de la saison 2023-2024, sa septième chez les professionnels. Il viendra alors de célébrer son 26e anniversaire de naissance.

Ce détail n’a pas importuné Marc Bergevin.

«Tant et aussi longtemps qu’il va jouer comme ça, il va rester à Montréal», a lancé le directeur général du Tricolore au cours de son point de presse de mercredi.

Il faut dire qu’il n’a guère le choix. Après tout, le jeune Mete est le meilleur arrière gaucher du Tricolore depuis le début de la campagne.

Qu’adviendra-t-il maintenant du jeune homme, qui loge à l’hôtel depuis son arrivée à Montréal?

«J’ai une chambre libre chez moi, il est bienvenu, a lancé Bergevin en boutade. On va le suivre de près. On l’a fait dans le passé. Brendan Gallagher a habité chez Josh Gorges. On évaluera tout ça si la situation se présente. »

À London, comme chez les pros

On dit souvent que la marche est haute entre le hockey junior et la Ligue nationale. Surtout pour un défenseur, position qu’on met habituellement du temps à maîtriser.

«(Les Knights de) London ont fait tout un travail. C’est une organisation qui traite ses joueurs comme des professionnels. Quand je suis arrivé ici, je n’étais pas du tout dépaysé. Avec Dale (Hunter) et tout le monde là-bas, c’était comme une expérience de la LNH», a expliqué Mete.

Le choix de cinquième tour du Canadien en 2016 n’a pas manqué de souligner le précieux coup de main obtenu de Shea Weber, son principal partenaire de jeu depuis l’ouverture du camp d’entraînement.

«Obtenir son aide a grandement facilité ma transition et mon adaptation. Son expérience a permis d’accélérer mon apprentissage.»

Dans son cas, l’avenir est prometteur.