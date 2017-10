Une belle bataille des Raptors malgré la défaite

Les Raptors de Toronto savaient qu’un match à Oakland face aux Warriors de Golden State n’allait pas être facile. Le club canadien s’est toutefois donné une chance, et il a fallu une poussée de dernière minute des champions en titre de la NBA pour signer la victoire.

Menés pendant la majeure partie du match, les Raptors ont effectué une remontée, pour prendre une avance de cinq points avec 2 min 13 s à jouer au quatrième quart. Les favoris locaux l’ont finalement emporté au compte de 117-112, mercredi soir.

«Ce peut être un match très serré, puis vous allez vous chercher à boire dans la cuisine, et quand vous revenez, et ils peuvent être devant par 14 points aussi rapidement, a imagé l’arrière DeMar DeRozan, dans des propos repris par le réseau Sportsnet. C’est ce genre d’équipe et c’est pour cette raison qu’ils sont champions.»

L’entraîneur de l’équipe de l’Ontario, Dwane Casey, a par ailleurs expliqué que le plan de match est d’une importance capitale contre cette équipe.

«Vous devez avoir un plan qui dit: je ne vais pas arrêter de jouer. Je ne vais pas abandonner. Je vais continuer de mettre les efforts contre cette équipe, car c’est un club qui fonctionne par poussées. Il faut être prêt mentalement quand on joue contre eux», a avancé Casey.

L’instructeur a indiqué qu’il avait apprécié l’effort de son équipe et que le résultat était encourageant pour la suite de la saison.

À la recherche de constance

Les Raptors tentent depuis le début de la saison de miser sur les tirs du centre-ville. Les succès sont toutefois mitigés. Ils n’ont converti que huit de leurs 34 tentatives, après avoir réussi 10 de leurs 37 tirs de trois points face aux Spurs de San Antonio dans le match précédent.

Kyle Lowry (un en huit) et Serge Ibaka (un en six) ont tous deux connu des ratés à ce chapitre.

Les Raptors auront l’occasion de peaufiner leur stratégie d’ici vendredi, alors qu’ils affronteront les Lakers à Los Angeles. Il s’agira du troisième duel d’un périple de six dans l’Ouest américain.