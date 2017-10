Une 10e défaite pour les Coyotes

Les Coyotes de l’Arizona ont perdu 5-2 face aux Rangers, jeudi soir à New York, subissant ainsi une 10e défaite en autant de matchs depuis le début de la saison.

Cette fois, Pavel Buchnevich et Michael Grabner ont malmené les Coyotes (0-9-1) avec deux buts chacun. Le second but de Grabner a été inscrit dans un filet désert.

Chris Kreider avait d’abord ouvert le pointage pour les Rangers durant la première moitié de l’engagement initial.

Dans la défaite, le jeune Clayton Keller a marqué son septième but. Le Québécois Anthony Duclair a aussi touché la cible pour les Coyotes.

Devant le filet des Rangers, Ondrej Pavelec a effectué 27 arrêts.