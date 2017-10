Telvin Smith récompensé par les Jaguars

Les Jaguars de Jacksonville ont consenti une prolongation de contrat de quatre saisons au secondeur Telvin Smith, mercredi soir.

L’entente rapportera 44,4 millions $ au joueur défensif, dont 20,5 millions $ sont garantis.

«Telvin a été un joueur productif et une partie importante de notre unité défensive, et il a mérité ce deuxième contrat, a expliqué le vice-président aux opérations football Tom Coughlin. Nous voulons identifier les joueurs qui parviennent à aider cette équipe à gagner et récompenser ceux qui le font. Telvin est l'un de ces joueurs.»

L’athlète de 26 ans a amassé 58 plaqués jusqu’ici, cette saison, dont trois pour des pertes. Il a également réussi un sac du quart et rabattu trois passes.

Smith a de plus réalisé deux interceptions, dont une pour le touché sur une distance de 28 verges.