Les Sénateurs résistent

Les Flyers de Philadelphie ont inscrit deux buts en fin match, mais les Sénateurs d’Ottawa ont tenu le coup pour l’emporter par le pointage de 5-4, jeudi soir, au Centre Canadian Tire.

Sean Couturier avait donc réduit l’écart à un seul but avec une minute et 46 secondes à écouler au cadran. Le gardien Craig Anderson et les Sénateurs ont ensuite résisté.

Quelques minutes avant le but de Couturier, c’est Ivan Provorov qui avait marqué pour les Flyers.

Connaissant un bon début de rencontre, les favoris locaux ont retraité au vestiaire après le premier engagement avec une avance de trois buts.

Dion Phaneuf, Mark Borowiecki et Jean-Gabriel Pageau ont touché la cible pour les Sénateurs en première période. L’ancien des Islanders de Charlottetown dans la Ligue junior majeure du Québec (LHJMQ), Filip Chlapik a récolté son premier point dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en se faisant complice du but de Phaneuf lors d’une supériorité numérique. Il s’agissait d’un premier match en carrière dans la LNH pour le Tchèque.

Le but de Pageau a pour sa part été inscrit en infériorité numérique. L’attaquant a ajouté deux mentions d’aide au cours de la rencontre.

Les Flyers ont répliqué au second engagement par l’entremise de Jakub Voracek et Travis Konecny. Mark Stone et Tom Pyatt ont été les autres buteurs des Sénateurs.

Comme Pageau chez l’adversaire, Couturier a terminé la rencontre avec un but et deux mentions d’aide pour les Flyers.

Anderson a repoussé 36 des 40 rondelles dirigées vers lui pendant ce match.

Le gardien des Flyers Michal Neuvirth a réalisé 23 arrêts.