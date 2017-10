Les Sags manquent de jus face aux Olympiques

Les Saguenéens de Chicoutimi ont manqué d’essence dans le réservoir, jeudi soir au Centre Georges-Vézina, en s’inclinant par la marque de 4-2 face aux Olympiques de Gatineau.

Après la rencontre, Yanick Jean, était légèrement déçu de la performance de ses hommes, dont certains d’entre eux laissent le jeu d’équipe de côté et se concentrent seulement pour les statistiques individuelles.

«Il y a des joueurs dans le vestiaire qui jouent seuls, qui ne pensent qu’à eux et qui refusent de jouer comme les Saguenéens de Chicoutimi doivent jouer. Je suis très déçu, je m’excuse auprès des partisans qui étaient ici ce soir», a fait part le pilote des Sags.

«Il y a une différence entre jouer à l’extérieur et à la maison. On n’a pas su s’ajuster et on n’a pas travaillé. Je pense que peu importe où tu joues, si tu ne travailles pas, tu ne mérites pas de gagner», a noté le capitaine Olivier Galipeau.

Gatineau quitte avec les deux points

Les Olympiques ont été les premiers à frapper. C’est le défenseur Darien Kielb qui a ouvert la marque déjouant Zachary Bouthillier d’un tir frappé précis dans la partie supérieure.

Les visiteurs ont été très menaçants lors du premier vingt obtenant plusieurs chances de doubler leur avance, mais le gardien des Sags s’est occupé de fermer la porte. Après 20 minutes, les Olympiques avaient les devants 1-0 en plus de mener 10-2 au chapitre des tirs.

Les Sags ont répondu lors du deuxième vingt quand Samuel Houde créait l’égalité en sautant sur un retour de lancer lors d’une attaque massive de deux hommes. Ce filet a donné de l’énergie aux locaux qui sont revenus de l’arrière dans la colonne des lancers.

La troupe d’Éric Landry a pourtant repris le contrôle de la rencontre en fin de deuxième engagement enfilant deux buts sans réplique. Charles-Antoine Roy a d’abord redonné les devants à son équipe en sautant sur une rondelle libre dans l’enclave.

Roy a par la suite vu son coéquipier, Samuel Hatto, marquer son premier but dans la LHJMQ en déjouant Bouthillier alors qu’il s’amenait seul devant lui. Les Olympiques avaient les devants 3-1 après 40 minutes.

En fin de match, Vladislav Kotkov a réduit l’écart à un seul but alors qu’il ne restait que 24 secondes à faire au cadran, mais Jeffrey Durocher est venu confirmer la victoire aux visiteurs en marquant dans une cage abandonnée.

Les Sags tenteront de renouer avec la victoire pas plus tard que samedi après-midi alors qu’ils rendront visite à l’Armada de Blainville-Boisbriand au Centre d’excellence Sports Rousseau.