Les Panthers s’amusent face aux Ducks

L’attaquant des Panthers Radim Vrbata a inscrit un tour du chapeau pour aider son équipe à vaincre facilement les Ducks d’Anaheim par la marque de 8-3, jeudi, à Sunrise, en Floride.

Il s’agit de ses trois premiers filets de la saison. Les joueurs de centre Aleksander Barkov et Vincent Trochek ont également connu un bon match avec une récolte d’un but et deux mentions d’aide chacun.

Le Russe Evgenii Dadonov s’est aussi illustré avec deux filets.

Dans ce festival offensif, Connor Brickley et Jonathan Huberbeau ont pour leur part terminé la partie avec deux mentions d’aide.

Du côté des Ducks, Andrew Cogliano, Logan Shaw et Kalle Kossila ont été les seuls à déjouer le gardien James Reimer. Celui-ci a repoussé 31 lancers pour obtenir la victoire.

Le portier des Ducks John Gibson a cédé sa place après avoir accordé six buts sur 17 tirs.

Reto Berra est venu en relève et a permis deux buts sur cinq tirs.