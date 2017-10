Les Canucks s’inspirent du baseball

Les Canucks de Vancouver sont devenus la première équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) à imiter le baseball et permettre aux joueurs de choisir individuellement une chanson de célébration quand ils inscriront un but.

La formation de Vancouver a voulu s’inspirer des chansons de présentation que les joueurs de baseball ont avant chacune de leur présence au bâton.

«Je trouve l’idée vraiment géniale, a souligné le capitaine du Canadien de Montréal Max Pacioretty, lorsqu'interrogé par le réseau Sportsnet. Quand je vais voir une partie de baseball, je suis toujours du genre à aimer un joueur seulement à cause de sa chanson de présentation.»

Plusieurs équipes de la LNH possèdent déjà une chanson lorsqu’ils marquent un filet, comme les Blackhawks de Chicago avec «Chelsea Dagger» et les Sabres de Buffalo avec «Let Me Clear My Throat», mais aucune formation n’avait jamais permis aux joueurs de choisir leur propre musique.

Par exemple, les partisans de Vancouver pourront entendre la chanson «Who Let the Dogs Out» de Baha Men lorsque Alex Biega marquera un but, «Pour Some Sugar On Me» de Def Leppard pour Brendan Gaunce et «Ride The Lightning» de Metallica pour Alexander Edler.

Les réactions positives qu’entraîne cette nouveauté pourraient amener d’autres équipes de la LNH à opter pour un scénario semblable.