Fantasy football : les recommandations de la semaine

Sortez les confettis, le champagne et le gâteau, c’est le temps de célébrer: il n’y a pas eu de blessures majeures pendant la semaine 7! Hourra!

Maintenant que vos formations partantes seront moins affectées par ce facteur, il est temps de regarder attentivement les semaines de congé de chaque équipe.

Les semaines 8, 9 et 10 sont celles où le plus d’équipes sont inactives. Il faut donc porter une attention particulière à celle-ci et prévoir à l’avance.

Vous allez sûrement devoir vous débrouiller sans votre quart-arrière ou votre porteur de ballon partant. Les décisions que vous prendrez à ce moment seront déterminantes.

Nous serons officiellement à la mi-saison lundi et certains joueurs auront déjà une place garantie en série... ou hors des séries!

Les cinq machines de la semaine

1- Carson Wentz (PHI)

Il est un sérieux candidat au joueur le plus utile de la NFL et il n’a pas encore joué un mauvais match cette année. Ce ne sera pas la visite de San Francisco qui devrait l’inquiéter. Sa visite annuelle chez le dentiste est nettement plus intimidante...

2- La défensive des Vikings

N’importe quelle défensive contre l’attaque des Browns est un excellent choix. Les Browns sont l’équipe qui accorde le plus de points fantasy aux défensives adverses.

3- A.J. Green (CIN)

L’équipe senior de flag-football de Saint-Jean-sur-Richelieu a une meilleure défensive que celle des Colts. Les vieux os de Vontae Davis ne feront pas le poids devant A.J. Green.

4- Mark Ingram (N-O)

Le produit des Crimson Tide de l’Alabama nous rappelle ses belles années universitaires depuis deux semaines. Il vise un troisième match consécutif avec plus de 100 verges et nous pensons qu’il pourrait aussi trouver la zone des buts face à la coriace défensive des Bears.

5- Le’Veon Bell (PIT)

Depuis qu’il a demandé le ballon plus souvent, il a eu des semaines de plus de 30 portées par rencontre. Tant que les Steelers suivent cette recette, les résultats fantasy vont suivre et l’adversaire importe peu dans son cas.

Crédit photo : AFP

Ils vous lanceront vers la victoire

1- Andy Dalton (CIN)

S’il réussit à éviter les interceptions idiotes, Dalton sera sans aucun doute l’un des quarts-arrière les plus payants cette fin de semaine. Il pourrait facilement lancer pour plus de 300 verges et trois passes de touché.

2- Kirk Cousins (WSH)

Il a toujours tendance à jouer du très bon football à domicile. On pense que la rivalité Dallas-Washington va sortir le meilleur de Kirk cette semaine. D’ailleurs, un match à haut pointage est très possible entre ces deux équipes.

3- Russell Wilson (SEA)

Les Seahawks ont compris qu’avec leur piètre offensive, il ne valait pas la peine d’essayer de courir. La mobilité de Russell et la polyvalence de ses trois receveurs partants (Baldwin, Lockett et Richardson) font de lui un quart très payant en fantasy football.

4- Drew Brees (N-O)

Si vous croyez vraiment que la défensive des Bears va avoir le même genre de performance contre les Saints qu’elle a eu face au Panthers, vous pensez sûrement aussi que Joe Flacco est un quart-arrière d’élite...

5- Matt Ryan (ATL)

La défensive des Jets contre le jeu aérien se classe au 7e rang cette année. On pense simplement qu’il y a trop de talent dans l’attaque des Falcons pour ne pas qu’elle explose très bientôt.

Les indésirables

1- Deshaun Watson (HOU)

Envoyer un quart recru dans le CenturyLink Field de Seattle, c’est comme essayer de faire croire à quelqu’un que de la courge spaghetti, c’est comme des vrais spaghettis... Il n’y a aucune chance que ça fonctionne.

2- Trevor Siemian (DEN)

On pense sérieusement que Trevor Siemen souffre du syndrome de personnalités multiples, car il n’est pas du tout le même quand ses Broncos jouent sur la route. Une visite à Arrowhead Stadium au domicile des Chiefs ne laisse pas présager une bonne performance offensive...

3- Jacoby Brissett (IND)

Le quart des Colts était euphorique de remplacer Andrew Luck en début d’année. Il l’est beaucoup moins depuis qu’il sait à quoi cela ressemble de jouer devant la ligne à l’attaque des Colts. On ne voit pas qui pourra bloquer Gino Atkins des Bengals et on souhaite bonne chance à Brissett de finir la saison en santé.

4- Philip Rivers (LAC)

Puisque les Patriots ont réussi à mettre de la brume sur le terrain dimanche dernier, les Chargers n’auront aucune bande vidéo pour étudier leur défensive. Ne pas faire ses devoirs avant son plus gros examen, c’est rarement payant.

5- Derek Carr (OAK)

Même s’il revient d’une excellente partie face aux Chiefs, Carr risque de trouver le temps plus long à Buffalo, puisque la défensive des Bills semble avoir réponse à tout ce que présentent les offensives adverses.

Crédit photo : AFP

Ils attraperont tous vos points

1- Brandin Cooks (NE)

Il est de plus en plus impliqué dans l’attaque des Patriots et même si la défensive des Chargers est dans le top 5 de la NFL contre la passe, il sera la bougie d’allumage des siens.

2- Alshon Jeffery (PHI)

À quelques jours de la mi-saison, on peut d’ores et déjà affirmer que l’acquisition d’Alshon Jeffery par les Eagles est l’une des meilleures signatures de la saison morte. Il dynamise l’attaque de Phily et surtout, offre des mains sûres à son quart de deuxième année.

3- Julio Jones (ATL)

Pouvez-vous croire que Julio a seulement une partie de plus de 100 verges par la voie des airs et un touché en 2017? Steve Sarkisian, le coordonnateur à l’attaque des Falcons, a été beaucoup critiqué sur l’utilisation de Jones cette semaine. Il va trouver une façon d’impliquer Julio dans ce match face aux Jets.

4- Kelvin Benjamin (CAR)

On a beaucoup ri de Kelvin Benjamin en début d’année, mais plus les semaines avancent, plus il se sert de son physique imposant pour battre les demi de coins en un contre un. Brent Grimes pourrait en avoir plein les bras dimanche à Tampa.

5- Will Fuller (HOU)

Même si sur papier, ce choix semble complètement idiot, Shaquill Griffin, le demi de coin qui remplace Jeremy Lane, blessé, a eu toute la misère du monde à arrêter les receveurs qu’il affrontait. Fuller pourrait bien avoir le dessus sur lui à Seattle.

Crédit photo : AFP

Les indésirables

1- DeAndre Hopkins (HOU)

Jusqu’à maintenant, on ne se trompe pas quand on parie que le demi de coin des Seahawks, Richard Sherman, va réduire son opposant au silence. Même si Hopkins a un avantage de vitesse, Sherman est vraiment plus physique et cela va ennuyer le receveur étoile des Texans...

2- Kenny Stills (MIA)

Ne vous laissez pas duper par ses trois touchés à ses deux derniers matchs. Ça ne se maintiendra pas, surtout contre la très bonne tertiaire des Ravens. À moins de vouloir perdre, laissez-le sur votre banc.

3- Tyreek Hill (KC)

On le surnomme l’essuie-glace, car il marche de façon intermittente. Il suit toujours un bon match par un mauvais. La visite des Broncos, qui comptent sur l’une des meilleures défensives contre la passe, ne présage rien de bon.

4- Dez Bryant (DAL)

Le demi de coin des Redskins, Josh Norman, est censé être de retour à son poste pour une confrontation avec Dez. Sortez le maïs soufflé parce que cette bataille en sera assurément une à regarder durant la fin de semaine. Comme les deux joueurs sont très physiques, il serait surprenant de voir Bryant complètement dominer son adversaire.

5- Michael Crabtree (OAK)

Avec l’éveil d’Amari Cooper, Crabtree pourrait bien retomber dans des chiffres plus conventionnels pour un second receveur. Si vous n’avez rien de mieux, gardez-le, mais reste qu’il ne devrait pas avoir une performance époustouflante.

Ils vont mener la course

1- Ezekiel Elliott (DAL)

On ne lui a pas fait de place dans cette liste la semaine dernière et regardez ce qui est arrivé. On ne fera certainement pas la même erreur deux fois...

2- LeSean McCoy (BUF)

La recette des Bills est très simple à domicile. On donne le ballon à McCoy et si ça ne marche pas, on lui donne encore. Il va trouver au moins une fois la zone des buts face aux Raiders et la 16e défensive contre le sol de la NFL.

3- Devonta Freeman (ATL)

Son agilité et sa vitesse risquent de battre la puissance de Muhammad Wilkerson et Leonard Williams. Semaine après semaine, sa production est garantie et le match face aux Jets ne fera pas exception à la règle.

4- Bilal Powell (NYJ)

Il est de retour en santé et la défensive des Falcons concède en moyenne 112 verges au sol par partie. Powell devrait être efficace face à Atlanta.

5- Jordan Howard (CHI)

S’il y a un joueur dans l’offensive des Bears qui peut valoir la peine ce weekend, d’un point de vue fantasy, c’est lui. Par contre, si les Saints prennent une avance hâtive, son impact sera beaucoup moins grand.

Crédit photo : AFP

Les indésirables

1- Lamar Miller (HOU)

Que peut donner Miller face aux Seahawks dans l’un des endroits les plus intimidants de la NFL? Même si on aime l’attaque des Texans depuis que Watson est au poste de quart-arrière, le gros bon sens nous laisse croire que ce sera difficile pour Miller et l’attaque au sol des Texans.

2- Doug Martin (TB)

Dès le début de la saison, on sentait que Dirk Koetter n’aimait pas particulièrement Doug Martin. Ce n’est pas le talent qui manque dans son cas, mais reste qu’il n’a plus l’étincelle qu’on lui connaissait autrefois.

3- Jalen Richard (OAK)

Il va gagner en responsabilité avec la suspension à Marshawn Lynch, mais on le sent très mal outillé pour se défendre face aux gros bonshommes du front des Bills.

4- Frank Gore (IND)

Il a dépassé les 50 verges au sol à une seule reprise cette saison... La vérité est qu’il est un grand porteur de ballon qui a vieilli et qui court derrière une horrible ligne à l’attaque. La défensive des Bengals n’est pas vilaine non plus.

5- Melvin Gordon (LAC)

Jouer contre les Patriots en Nouvelle-Angleterre, ça veut dire qu’il faut affronter un plan de match défensif qui va tout faire pour enlever la première menace de notre attaque. Gordon représente cette menace et les Chargers devront probablement s’appuyer sur le bras de Philip Rivers.

Ils ne sont pas seulement là pour bloquer

1- Travis Kelce (KC)

Contre une tertiaire aussi étanche que celle des Broncos, Alex Smith risque de se tourner la plupart du temps vers son ailier rapproché. S’il peut éviter de se blesser, dans un match qui s’annonce physique, il sera très payant.

2- Zach Ertz (PHI)

Il est le seul ailier rapproché à ne pas avoir un seul match avec moins de 10 points fantasy. Régulier comme une horloge, Ertz ne peut se retrouver sur aucun banc cette semaine.

3- Jason Witten (DAL)

C’est le temps de le sortir du banc et de lui trouver une place dans votre formation. Il semble avoir retrouvé des ailes après des semaines trois et quatre difficiles. L’attaque au sol semble être revenue à la normale pour les Cowboys et quand une défensive se commet un peu trop à arrêter le jeu au sol, le vétéran est là pour se faufiler derrière les secondeurs et trouver les zones vacantes dans les couvertures.

Crédit photo : AFP

Les indésirables

1- Jimmy Graham (SEA)

On a l’impression qu’on lui lancerait un ballon de plage qu’il trouverait quand même le moyen de l’échapper. Il a sûrement des problèmes de confiance, mais c’est vraiment incroyable de voir un tel athlète s’écrouler de la sorte.

2- Benjamin Watson (BAL)

Bonne nouvelle! Avec Jay Cutler, qui sera sur les lignes de côté à cause de sa blessure aux côtes, Ben Watson ne sera pas le seul joueur avec des cheveux blancs jeudi soir!

3- Ed Dickson (CAR)

Il n’est pas en pleine santé et avec la précision déployée par Cam Newton depuis le début de l’année, il représente un risque. Les mauvaises langues disent que Cam Newton est aussi précis cette année que le rappeur 50 Cent qui exécute le lancer protocolaire à une partie de baseball des Mets.

À vos risques et périls

1- Alex Smith (KC)

Même s’il a été l’un des quarts-arrière les plus productifs depuis le début de l’année et qu’il n’a pas lancé une seule interception, on a beaucoup de difficultés à croire qu’il sera aussi performant contre les Broncos.

2- Amari Cooper (OAK)

Une partie à Buffalo face à la défensive coriace des Bills n’est pas la meilleure prescription pour continuer sur sa belle lancée de jeudi dernier. Est-ce qu’il sera de nouveau à son meilleur ou on reverra le Cooper du début de saison? Difficile à prévoir.

3- Case Keenum (MIN)

Keenum joue contre les minables Browns. Cependant, ce n’est pas la défensive de Cleveland qui fait défaut en 2017 et il est difficile de prévoir si Keenum sera capable de percer la défensive des Browns avec son style conservateur.

Crédit photo : AFP

Ils défendront votre équipe

Les incontournables

1- Seahawks de Seattle

Si la défensive des Seahawks ne produit pas beaucoup de points dimanche, c’est parce que les Texans auront pris la décision avant le match de déclarer forfait...

2- Bengals de Cincinnati

Une bonne ligne défensive face à une des pires lignes à l’attaque de la ligue avec les Colts. Les Bengals devront vraiment se poser des questions s’ils ne génèrent pas de la pression sur le quart-arrière durant le weekend. Une mauvaise performance des Bengals pourrait être la fin de Marvin Lewis comme entraîneur-chef.

3- Eagles de Philadelphie

À moins que les Niners signent Brett Favre ou Peyton Manning avant le match, l’offensive de Kyle Shanahan sera encore une fois bonne à rien.

Les indésirables

1- Bears de Chicago

La défensive des Bears peut sembler alléchante après leur performance sans faille face aux Panthers dimanche dernier, mais le scénario sera bien différent contre Brees et ses hommes cette semaine.

2- Cowboys de Dallas

Jerry Jones a probablement sous-estimé l’impact du départ de Barry Church dans sa défensive, qui est cette année, beaucoup plus poreuse.

3- Chargers de Los Angeles

Un copié-collé avec les Bears. Ils ne seront pas aussi bons contre les Pats cette semaine et ils ne seront certainement pas capables de laisser le zéro sur le tableau d’affichage cette fois-ci.