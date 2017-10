Dustin Brown a retrouvé sa liberté

Il y a des changements de garde qui sont parfois aussi efficaces qu’un changement d’air. Parlez-en à Dustin Brown. Conspué par les partisans des Kings de Los Angeles depuis quelques années, il est revenu dans leurs bonnes grâces.

À l’image de sa formation, l’Américain connaît un début de saison du tonnerre. En neuf rencontres, il a fait bouger les cordages à cinq occasions et ajouté six mentions d’aide.

Bref, pour la première fois depuis qu’il a signé une généreuse prolongation de contrat de huit ans évalué à 5,875 millions $ par saison, en juillet 2013, l’athlète de 32 ans répond aux attentes.

Depuis le retour du lock-out, Brown n’a jamais marqué plus de 15 buts. De plus, il a franchi le plateau des 30 points à une occasion. Pas surprenant que les Kings l’aient laissé sans protection lors du repêchage d’expansion.

Ce qui explique également pourquoi George McPhee, le directeur général des Golden Knights lui a préféré le défenseur Brayden McNabb.

Sous le joug du Sutter

Brown, qui avait marqué 33 buts et récolté 60 points au cours de l’hiver 2007-2008 aurait-il trouvé la fontaine de Jouvence? Pas tout à fait. C’est plutôt l’état-major des Kings qui l’a trouvé.

En succédant à Darryl Sutter derrière le banc, John Stevens a amené une toute nouvelle philosophie.

«Ce ne fut pas un chambardement complet de notre système. C’est la vision qui est différente, a expliqué Brown. On est davantage présent dans les zones payantes et on craint moins de prendre des risques. On sait qu’on peut le faire sans diminuer l’efficacité de notre structure défensive.»

«L’énergie est positive, les gars ont pris confiance. Ils ont réalisé qu’ils peuvent essayer des jeux et que, si ça ne marche pas, ils n’ont qu’à mettre la pédale au plancher pour se replier.»

Il y a déjà quelques saisons que Brown semblait étouffer sur la férule de Sutter. Ce dernier avait été jusqu’à lui retirer son titre de capitaine au terme de la campagne 2015-2016. Une décision que Brown avait alors décrite comme étant «difficile à avaler».

Mais déjà, Sutter lui avait fait sentir son mécontentement en diminuant son temps de jeu à environ 16 minutes par match et en limitant son utilisation en supériorité numérique aux alentours de 90 secondes par rencontre à partir de la saison 2013-2014.

Potentiel de nouveau exploité

À ce niveau, Stevens a donné un coup de barre dans la direction inverse. Brown joue maintenant plus de 20 minutes (20 min 3 s) par match et saute sur la glace pendant, en moyenne, 3:10 lors des attaques massives.

«Dustin est très respecté dans ce vestiaire. C’est un joueur fier qui veut encore rendre de bons services. Il est une menace autour du filet. Je l’ai rencontré cet été et je lui ai dit qu’il n’y avait pas de raison pour qu’il ne redevienne pas un marqueur de 20 buts», a raconté Stevens, membre de l’organisation des Kings depuis 2010-2011.

Et il a tôt fait de lui annoncer une bonne nouvelle.

«On nous a dit, à Kopi (Anze Kopitar) et moi, qu’on jouerait sur le même trio. Nous avons connu du succès ensemble plus tôt dans notre carrière. On était content, alors on veut que ça marche.»

L’expérience semble également concluante pour le Slovène qui présente une fiche de six buts et cinq passes en neuf rencontres.