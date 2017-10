À Yu Darvish de se lever...

Lanceur partant pour les Dodgers de Los Angeles en vue du troisième match de la Série mondiale, le Japonais Yu Darvish est conscient que les attentes sont élevées à son endroit.

«J’ai été échangé pour ça, a-t-il affirmé, par le biais d’un traducteur. Je ne veux pas être le gars qui ne joue pas bien. Je veux faire partie de l’équipe et bien faire. C’est un réel honneur d’être ici.»

Darvish avait effectivement été acquis par les Dodgers à la date limite des transactions, en juillet. En retour de ses services, le club de Los Angeles a cédé aux Rangers du Texas le prometteur voltigeur Willie Calhoun, le joueur d’avant-champ Brendon Davis et lanceur A.J. Alexy. Il s’agissait là d’un pari audacieux puisque Darvish sera joueur autonome au terme de la présente campagne.

Maintenant que la Série mondiale est à égalité 1-1 entre les Dodgers et les Astros de Houston, plusieurs observateurs ont remis en doute la décision d’utiliser Rich Hill plutôt que Darvish dans la deuxième rencontre.

«On se sent bien avec Rich à domicile, avait répété le gérant des Dodgers Dave Roberts, avant le début des séries éliminatoires. Et Yu est confortable, peu importe s’il est à la maison ou à l’étranger.»

Du succès au Minute Maid Park

Hill, qui connaît également un peu mieux le Dodger Stadium, n’a pas si mal fait mercredi, allouant un point en quatre manches de travail dans la défaite de 7-6. Il a permis trois coups sûrs et trois buts sur balles, retirant par ailleurs sept frappeurs sur des prises.

Darvish, lui, a connu beaucoup de succès au Minute Maid Park, domicile des Astros. En six départs, il a conservé un dossier de 4-1 et une moyenne de points mérités de 2,16. Autre statistique impressionnante : il a réussi 56 retraits au bâton en 41 manches et deux tiers.

Chez les Astros, Lance McCullers fils sera le partant pour ce troisième match.