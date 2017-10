Singapour: Caroline Wozniacki corrige Simona Halep

La Danoise Caroline Wozniacki, sixième mondiale, a infligé une correction à la no.1 mondiale, la Roumaine Simona Halep, en deux manches de 6-0 et 6-2, et effectué un grand pas vers la qualification pour les demi-finales du Championnat de fin de saison, mercredi, à Singapour.

La finaliste de l'édition 2010 sera qualifiée si l'Ukrainienne Elina Svitolina (no.4) remporte un set face à la Française Caroline Garcia (no.8) lors du second match de la journée.

Après deux rencontres, la Danoise de 27 ans n'a concédé que quatre jeux et passé à peine plus de deux heures sur le court. Déjà expéditive lundi devant Svitolina (6-2, 6-0 en 1h00), elle a franchi en 1h04 l'obstacle Halep qui a raté son match et cumulé les fautes directes (17 contre 7).

La Scandinave a su tirer profit d'un court plutôt lent, censé favoriser le jeu de métronome de la Roumaine. «Je ne pensais pas que ce serait aussi simple. J'ai su rester concentrée. Ce court est vraiment super pour moi», a expliqué l'ex-no.1 mondiale, qui avait remporté trois de ses cinq précédents duels avec Halep sans pour autant lui infliger une «bulle».

Un service efficace (72% points inscrit sur les premières balles) et son agressivité sur les engagements adverses lui ont permis d'engloutir la première manche en à peine 25 minutes.

Entre sa démonstration inaugurale et le début du second set face à Halep, Wozniacki a donc empilé 17 jeux de suite (6-0, 1-0). La Roumaine a péniblement inscrit son premier jeu mais sans parvenir à stopper la progression de son adversaire.