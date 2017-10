PSG: Neymar «doit apprendre» de son exclusion

Neymar «est conscient qu'il doit apprendre» de son exclusion à Marseille dimanche lors du clasico du championnat de France (2-2), a confié mercredi son entraîneur au PSG Unai Emery.

«Il est dans un processus d'adaptation au championnat, à l'équipe, aux arbitres, mais il est intelligent. Il est conscient aussi qu'il doit apprendre de ce qui s'est passé dimanche», a exposé le technicien basque.

«C'est un joueur qui était plus cherché avec agressivité par les adversaires, et c'est important que les arbitres sachent gérer les matches avec ces situations du terrain», a-t-il ajouté.

«J'en avais parlé avec lui avant le match, on a dit de ne pas entrer dans la provocation. Mais sur le terrain, avec l'intensité et l'agressivité, les joueurs sont des personnes, et nous avons besoin de tout le monde pour maintenir l'équilibre et bien faire notre travail», a encore dit Emery à propos du no.10 brésilien.

Neymar, qui a récolté deux avertissements dimanche et a été exclu, sera suspendu automatiquement pour la réception de Nice au Parc des Princes, vendredi en championnat (11e journée).

Interrogé sur Angel Di Maria, qui avait ostensiblement refusé de célébrer son but contre Anderlecht (4-0) la semaine dernière en Ligue des champions, l'entraîneur parisien a commenté: «Quand il ne joue pas, il n'est pas content. Il veut jouer tous les matchs, les commencer, mais quand il ne les commence pas, c'est à cause de la concurrence et des performances des autres».

«Je suis content de comment il travaille tous les jours, et peut-être que vendredi c'est une bonne opportunité pour lui, je suis sûr qu'il sera prêt s'il joue, et si d'autres jouent je suis sûr qu'il seront prêts aussi» a-t-il ajouté, sans trop en dévoiler, à propos de l'attaquant argentin.

Emery s'est encore déclaré "content" de Javier Pastore, autre Argentin, et souhaite qu'il "maintienne cette constance, d'abord sans blessure et dans les entraînements, et qu'il soit prêt quand l'équipe a besoin de lui".

«Maintenant, il a plus de concurrence à son poste. Avec la patience et le travail de tous les jours, quand il aura l'occasion de jouer, j'espère qu'il sera performant, avec sa qualité», a-t-il conclu.