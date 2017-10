Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 24 octobre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Arizona 3 – NEW YORK (ISLANDERS) 5

Anaheim 6 – PHILADELPHIE 2

Edmonton 1 – Pittsburgh 2 (prolongation)

Tampa Bay 5 – CAROLINE 1

Detroit 0 – BUFFALO 1

Floride 1 – MONTRÉAL 5

Los Angeles 3 – OTTAWA 2 (tirs de barrage)

Calgary 3 – NASHVILLE 2 (tirs de barrage)

Vancouver 1 - MINNESOTA 0

Dallas 3 – COLORADO 5

Chicago 2 – VEGAS 4

10 matchs avec au moins un point pour Stamkos et Kucherov

Steven Stamkos (2A) et Nikita Kucherov (1B) ont obtenu au moins un point dans un 10e match consécutif pour aider le Lightning à porter sa fiche à 8-1-1 depuis le début de la saison.

Stamkos (20 pts) et Kucherov (17 pts) deviennent la quatrième paire de coéquipiers lors des 27 dernières années à obtenir au moins un point dans au moins 10 matchs consécutifs en début de saison. En 1992-1993, Kevin Stevens, Ron Francis et Mario Lemieux chez les Penguins, Joe Juneau et Dimitri Kvartalnov chez les Bruins ainsi que Dave Andreychuk et Pat LaFontaine chez les Sabres avaient tous réalisé l’exploit.

Stamkos et Kucherov ne sont qu’à un match de record d’organisation pour la plus longue série de matchs avec au moins un point en début de saison; record que détient Martin St. Louis depuis 2009-2010 (15 points en 11 matchs).

Les Golden Knights gagnent encore

Oscar Dansk a réussi 29 arrêts lors de son premier match dans la LNH pour aider les Golden Knights à remporter un quatrième gain consécutif et porter sa fiche à 7-1-0. Vegas est devenu la première équipe de l’histoire de la LNH à remporter sept de ses huit premiers duels à sa première saison d’activités.

Kempe permet aux Kings de l’emporter

Adriam Kempe (1B, 1A) a créé l’égalité avec 1:46 à faire en troisième période et a marqué un superbe but en tirs de barrage. Les Kings ont maintenant une fiche de 7-1-1, leur meilleur début de saison depuis 1980-1981 et 1990-1991.

Encore six buts pour les Ducks

Les Ducks ont marqué six buts pour une deuxième rencontre consécutive pour porter leur fiche à 4-3-1 cette saison. Il s’agit de la quatrième fois de leur histoire que les Ducks réussissent au moins six filets dans deux rencontres consécutives.

Ondrej Kase (2B) a marqué deux fois, dont une fois sur un tir de pénalité. Il est devenu le plus jeune joueur (21 ans et 350 jours) de l’organisation à marquer dans une pareille situation, selon Elias Sports.

Tour du chapeau pour Tavares et Nieto

Le capitaine des Islanders John Tavares (3B, 1A) et l’attaquant de l’Avalanche Matt Nieto (3B) ont chacun réussi un tour du chapeau.

Tavares a réussi le septième tour du chapeau de sa carrière pour permettre aux Islanders de remporter un troisième gain consécutif. Tavares a ainsi obtenu sept points à ses deux derniers matchs.

Nieto, de son côté, a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière.

