Le torchon brûle déjà entre Bishop et Hitchcock

L'entraîneur-chef Ken Hitchcock est reconnu pour ne pas être le meilleur ami de ses gardiens de but.

Et ça ne changera pas avec Ben Bishop cette saison.

«Il n'y avait aucune raison de me retirer de la rencontre, a dit le gardien, mécontent, après la défaite de 5-3 des Stars de Dallas contre l'Avalanche du Colorado, mardi soir.

«Je ne suis pas content. Lorsqu'il m'a retiré, c'était 3-2 et il restait beaucoup de hockey à jouer. Je me sentais bien. Je ne suis pas très content avec cette décision.»

Hitchcock s'est expliqué aux médias par la suite.

«Nous ne jouions pas bien et nous avions besoin d'un électrochoc, a-t-il déclaré. Ce n'était rien contre Ben Bishop, j'aurais fait la même chose avec n'importe quel autre gardien.»

Les Stars présentent un dossier de 5-4-0 depuis le début de la campagne. Bishop, lui, a une fiche de 5-1-0, une moyenne de buts alloués de 2,38 et un taux d'efficacité de ,920.

