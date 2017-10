LavoieDubé : un bel honneur pour Pierre Turgeon

Les frères Sylvain et Pierre Turgeon, deux anciens des Canadiens, ont fait leur entrée au Temple de la Renommée midget AAA québécois, mercredi.

Une cérémonie qu’a beaucoup apprécié Pierre Turgeon, maintenant membre du personnel d’entraîneurs des Kings de Los Angeles.

«C'est une belle expérience, mais ça te ramène en arrière! (...) ce sont de bons souvenirs, j'ai vu Jos Canale qui était mon entraîneur, j'ai beaucoup appris de lui. J'ai vu des anciens coéquipiers aussi», a-t-il mentionné, en entrevue à #LavoieDubé.

Turgeon se promettait d’ailleurs d’aller échanger quelques bonnes anecdotes avec d’anciens complices plus tard en soirée.

L’ancien capitaine du Tricolore est à Montréal en raison de la visite des Kings, qui affronteront le CH jeudi soir. Devenu «coordonnateur offensif» des Kings, en soutien à l’entraîneur-chef John Stevens, le Québécois apprécie grandement son expérience jusqu’ici auprès des joueurs de l’équipe.

«J'embarque sur la patinoire et j'ai du fun avec eux, a-t-il expliqué. Il faut avoir du plaisir. Les dernières années, ça a été un peu plus difficile pour eux, la mentalité était un peu plus rigide à l'ouvrage. Aujourd'hui on veut les mettre plus à l'aise, qu'ils aient plus envie de venir à l'aréna.»

Certains joueurs des Kings, comme Dustin Brown, ont d’ailleurs indiqué à quel point ils appréciaient le travail de celui qui a cumulé 1327 points dans la LNH.