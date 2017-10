Des réponses à vos questions

Publié aujourd'hui à 13h06

Mis à jouraujourd'hui à 13h29

Comme chaque semaine, voici les réponses à certaines des questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux.

Q: «J'aimerais savoir pourquoi certain hockeyeurs sont dominants dans la LHJMQ comme Françis Perron ou Jean-Sébastien Dea, mais ne sont pas capable de percer dans la LNH?»

R: «Salut Gabriel. J'ai déjà des discussions à ce sujet avec des entraîneurs et recruteurs dans la LNH. Deux choses: 1) il est impossible de prédire ou savoir quand un joueur va connaître son apogée. Pour certains, ils seront à leur meilleur à 17-18 ans. Certains autres progresseront jusqu'à 27-28 ans. 2) Tout est une question de timing. Je connais d'excellents joueurs qui n'ont pas su percer parce qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Cela peut sembler un peu défaitiste, mais si tu es un joueur de talent qui évolue sur un quatrième trio, bonne chance!»

Q: «Crois-tu que 10,5 millions $ est trop cher payé pour un gardien de but?»

R: «C'est certain que c'est beaucoup, mais en même temps il est LA vedette de l'équipe. Il est LE joueur concession. L'équipe a des carences évidentes, mais Price est celui qui normalement donne une chance à l'équipe. Quand j'ai parlé aux meilleurs joueurs de la LNH avant la saison - et je parle des Crosby, McDavid, Karlsson, Doughty, Toews, etc - ils plaçaient tous Price parmi les cinq meilleurs joueurs de la ligue. C'est drôle parce qu'une portion des partisans à Montréal voient en Price un fardeau. C'est le monde à l'envers.»

Q: «Crois-tu que Clayton Keller peut devenir le joueur de concession pour relancer les Coyotes de l'Arizona?»

R: «Clayton Keller a tout pour devenir un joueur de concession. C'est malheureusement une autre saison difficile pour les Coyotes, mais ils ont entre les mains un joueur qui a le potentiel de relancer l'organisation. Keller n'est pas le plus grand joueur, au contraire, mais il joue comme un grand. Il est spectaculaire, excitant et vaut à lui seul le prix d'admission. Et si vous avez quelques instants, allez consulter la colonne des meilleurs pointeurs chez les recrues dans LNH. Keller est premier. Au second rang, un certain Mikhail Sergachev...»

Q: «Pourquoi Marc Bergevin est-il toujours en poste malgré les déboires des Canadiens en ce début de saison catastrophique?»

R: «On ne lance pas la serviette après neuf matchs...»

Q: «Qu'avez-vous pensé du travail de Nikita Scherbak hier soir?»

R: «Pas mauvais. Il doit en donner beaucoup plus. Il est capable de la faire.»

Q: «Est-ce qu'on a surévalué les Oilers d'Edmonton ou le problème est passager?»

R: «Ce n'est que passager. On les a montés un peu trop vite, mais ils sont bons.»

Q: «Que pensez-vous de Charles Hudon après neuf parties?»

R: «Comme le reste de l'équipe, il doit/peut en donner plus. Je crois en son potentiel. Aucun doute qu'il peut aider les Canadiens.»