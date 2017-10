Ah! ce bon vieux mur

Publié aujourd'hui à 20h31

Mis à jouraujourd'hui à 20h43

Le tennis a bien changé en 50 ans.

Aujourd’hui, si vous voulez initier votre enfant au tennis, les clubs extérieurs ou intérieurs, municipaux ou privés, vous offriront une panoplie de possibilités. Mais en 1967, avant que les cours de tennis ne deviennent aussi accessibles et conviviaux, les jeunes étaient encouragés à suivre un cours de temps en temps, pendant les vacances d’été (quand les parents en avaient les moyens), mais SURTOUT de se pratiquer sur un mur.

Oui, de la balle au mur.

Après tout, le mur n’est-il pas le partenaire le plus régulier qui soit? Et, contrairement à un lance-balle, aussi rudimentaire soit-il, il n’y a aucun coût. Le mur vous renverra une balle parfaite, quasiment à la même vélocité, si vous lui envoyez une balle parfaite. Et le mur vous renverra une balle difficile si vous lui en envoyez une qui est difficile.

Pour votre jeu à la volée, c’est encore mieux. Un véritable festival des réflexes.

Et le mur gagne toujours... ce qui ajoute une leçon d’humilité.

Récemment, le célèbre Nick Bollitieri, formateur de dizaines et de dizaines de champions (les Seles, Capriati, Hingis, Sharapova, Sampras et Agassi, pour ne nommer que ceux-là) a parlé de l’importance du mur dans un des conseils qu’il livre depuis peu au site internet Tennis.com.

En plus des arguments que j’apportais plus haut, Bollitieri souligne (et c’est le plus important) que le fait de pratiquer contre un mur vous force à raccourcir votre élan.

Il vous fait développer un élan plus compact, ce qui devient vital pour tous ceux et celles qui veulent prendre la balle tôt et, forcément, résister à l’adversaire qui, aussi, prend la balle tôt. Plus ça arrive vite, plus vous devez réagir vite. Et un élan compact vous aide à y parvenir.

Et qui est mieux placé pour vous retourner cette balle rapidement? Oui, ce bon vieux partenaire de ciment ou de briques en face de vous. Le mur.

C’est là que tout a commencé

J’ai goûté au tennis à l’âge de 9 ans.

Mon père venait de décéder. Cadet de six garçons, mes deux frères aînés (8 et 10 ans plus âgés que moi) ont décidé que le sport allait me tenir loin des embrouilles. Ils m’ont équipé en articles de skis et de tennis. Pour commencer, je démarrais avec la Head Arthur Ashe. La totale.

Mais la meilleure raquette ne fait pas de vous le meilleur. Il fallait commencer à la base.

J’ai commencé sur le mur de ma cour arrière, au 460, rue Des Volontaires, à Trois-Rivières. Puis sur le mur de Glace Belle-Eau, l’entreprise qui se trouvait derrière mon domicile suivant, au 4246, Notre-Dame, à Trois-Rivières-Ouest.

Plus tard, j’ai retrouvé mon immobile partenaire au Tennis Intérieur Mauricien, lorsqu’on y a dessiné une grosse ligne blanche en guise de filet sur le mur du fond. On n’arrêtait pas le progrès, en ce temps-là.

À quand les retrouvailles?

Je ne pratique plus sur le mur. Mais je devrais.

Simon, mon partenaire hebdomadaire régulier, lui, a recommencé récemment. Il dit qu’il adore ça. Et je le crois.

Peut-être devrais-je m’y remettre. Ça me permettrait probablement de le battre plus souvent. Gaucher, Simon est loin d’être gauche. Et ses balles brossées m’embêtent au plus haut point. Il me faudrait un élan plus compact.

Oui, c’est décidé. Je retourne au mur. Avant d’en frapper un...