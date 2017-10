Mathieu Germain : la carrière d’abord

Vendredi, TVA Sports vous présentera en direct un gala de boxe mettant en vedette les Québécois Simon Kean et Junior Ulysse.



En sous-carte, Mathieu Germain va tenter de mettre la main sur une 11e victoire depuis ses débuts chez les professionnels.

Germain n'a pas vu ses filles depuis quelques jours. Avant chaque combat, il s'installe seul dans un appartement pour faire le plein en vue du jour J.

«Je priorise ma carrière. Même si j’étais à la maison et qu’elles ne me réveillaient pas, je serais moins concentré. Mes filles me rendent plus doux et affectueux. Mais avant un combat, je dois être dans ma bulle et être en mode préparation», a-t-il dit en entrevue à TVA Sports, mardi.

À 10 livres de l’objectif

Même s'il s'ennuie d’elles, Germain sait que ce moment de repos est essentiel.

«Après avoir épuisé notre corps, on se repose pour arriver au combat plein d’énergie.»



Faut dire aussi que l'humeur n'est pas toujours au beau fixe après une diète de plusieurs semaines.

Comme tous les boxeurs, il doit se préparer à se déshydrater complètement avant la pesée officielle, qui aura lieu dans deux jours. Celle-ci sera d’ailleurs diffusée en direct à TVA Sports dès 12h30 vendredi.

«À la fin comme ça, je commence à être tanné de mon régime. J’ai hâte de faire le poids. Présentement, je suis à 150 livres, donc à 10 livres de mon poids.»

Champion un jour?

Par ailleurs, même s’il vient d’apprendre qu'il change d'adversaire, Germain ne s'en fait pas, lui qui va maintenant affronter le Mexicain Ricardo Lara.

«Je le prends du côté positif. Tout ce qui est négatif, je le garde loin de moi.»

Le boxeur de 28 ans est encore méconnu, mais il croit que ce n'est qu’une question de temps avant que la réalité change.

«J’ai confiance en mon talent à 100%. Je sais que je suis un boxeur charismatique. Je n’ai pas la crainte de ne pas percer. Je suis confiant. Je sais que je vais être champion un jour.»

La sous-carte s'annonce plutôt chargée vendredi soir, alors que le talentueux Batyrzhan Jukembayev remontera dans le ring après six mois d'absence, Clovis Drolet va livrer son troisième combat professionnel et Vincent Thibault effectuera ses débuts professionnels.

(D’après un reportage de Nancy Audet, à voir dans la vidéo ci-dessus)