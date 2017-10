Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 23 octobre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Los Angeles 2 – TORONTO 3 ( à voir dans la vidéo ci-dessus )

( ) San Jose 4 – NEW YORK (RANGERS) 1

Un 99e but gagnant pour Marleau

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Patrick Marleau a marqué le 99e but gagnant de sa carrière pour aider les siens à infliger une première défaite en temps réglementaire aux Kings de Los Angeles cette saison. Les Leafs portent ainsi leur fiche à 7-2-0.

Marleau surpasse ainsi les marques de Bobby Hull et de Guy Lafleur (98 buts gagnants) pour prendre possession du huitième rang de tous les temps dans la LNH dans la catégorie des buts gagnants.

Une victoire signée Couture

Logan Couture a continué son bon début de saison alors qu’il a réussi un but et amassé une aide dans un gain des Sharks 4-1 sur les Rangers. Couture a ainsi obtenu neuf points à ses quatre derniers matchs.

De son côté, l’attaquant des Sharks Joe Thornton a amassé une aide et s’est rapproché à un point de Jari Kurri, qui est au 20e rang du classement des meilleurs pointeurs de l’histoire de la LNH.

Les Sharks viennent à bout des Rangers - TVA Sports

Matchs de mardi

Arizona @ New York (Islanders) (19h00)

Anaheim @ Philadelphie (19h00)

Edmonton @ Pittsburgh (19h00) À TVA SPORTS

Tampa Bay @ Caroline (19h00)

Detroit @ Buffalo (19h30)

Floride @ Montréal (19h30)

Los Angeles @ Otttawa (19h30)

Calgary @ Nashville (20h00)

Vancouver @ Minnesota (20h00)

Dallas @ Colorado (21h00)

Chicago @ Vegas (10h00)

McDavid c. Crosby

Pour la première fois cette saison, le jeune prodige et vainqueur l’an dernier des trophées Hart et Art-Ross, Connor McDavid, affrontera celui qui a mis la main sur les trophées Maurice-Richard et Conn-Smythe en 2016-2107, Sidney Crosby, alors que les Oilers d’Edmonton rendront visite aux Penguins à Pittsburgh.

McDavid, qui a amassé 100 points la saison dernière, a obtenu huit points en sept parties en 2017-2018.

De son côté, Crosby a amassé 10 points en neuf parties.

Les Golden Knights ne ralentissent pas

Les Golden Knights de Vegas (6-1-0) tenteront de remporter une quatrième victoire consécutive alors qu’ils accueilleront les Blackhawks de Chicago.