Les Mooseheads devancent les pronostics

Les Mooseheads de Halifax sont sur la pente ascendante et surprennent de par leurs succès précoces dans le cadre de leur cycle de performances dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Excellent duo de gardiens de but, dont un des meilleurs espoirs en Amérique du Nord en Alexis Gravel; un autre Européen sorti du chapeau en Filip Zadina; un grand leader en Maxime Fortier...

À prendre au sérieux et une valeur sûre, ces Mooseheads, eux qui pourraient remporter la coupe du Président et ainsi répéter l’exploit de 2013, à l’époque des Jonathan Drouin et Nathan MacKinnon. L’analyse des experts du Magazine LHJMQ, à voir dans la vidéo ci-dessus.