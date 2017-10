Hampus Lindholm revient plus tôt que prévu

Le défenseur des Ducks d’Anaheim Hampus Lindholm effectuera un retour au jeu mardi soir face aux Flyers, au Wells Fargo Center de Philadelphie.

Lindholm disputera un premier match depuis la partie numéro six de la finale de l’association de l’Ouest face aux Predators de Nashville. Le Suédois de 23 ans a subi une intervention à l’épaule durant la saison morte pour réparer une déchirure du labrum.

En 17 parties éliminatoires la saison dernière, l’arrière a amassé quatre points dont un but. Lors de la dernière campagne, Lindholm a récolté six buts et 14 mentions d’aide pour 20 points en 66 joutes.

Le défenseur a été un choix de première ronde (sixième au total) en 2012 par la formation d’Anaheim.

La troupe de Randy Carlyle pourra également compter sur le retour au jeu de leur capitaine Ryan Getzlaf. Le joueur de centre a raté les trois derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure au bas du corps.

En deux rencontres cette saison, le Canadien de 32 ans a amassé deux mentions d’aide.

Getzlaf a récolté 73 points dont 15 filets la saison dernière en 74 parties.