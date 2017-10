L’absence de Jonas Valanciunas s’est fait sentir

Ayant subi leur première défaite de la saison lundi soir, les Raptors de Toronto ont grandement souffert de l’absence de Jonas Valanciunas.

Sans le géant lituanien, blessé à la cheville gauche, la formation torontoise n’a obtenu que 34 rebonds durant le match face aux Spurs de San Antonio. Les adversaires ont pour leur part récupéré le ballon 55 fois sous le panier.

«On voit la différence quand JV n’est pas là, a lui-même constaté la vedette des Raptors DeMar DeRozan, au terme de la défaite de 101-97. Il récupère beaucoup de rebonds pour nous.»

«Nous avons bien joué défensivement, mais il faut réaliser que ça ne sert pas si on gaspille des chances à l’attaque, a poursuivi DeRozan. Nous avons raté beaucoup de lancers. Si on obtient plus de rebonds offensifs, nous allons être corrects.»

Les Raptors feront face à un autre grand défi, ce mercredi, en rendant visite aux Warriors de Golden State, champions en titre de la NBA.

Si Valanciunas a fait le voyage avec l’équipe, sa présence contre les Warriors demeure pour le moins incertaine.

Attention à Durant et Pachulia

Contre les Spurs, Jakob Poeltl est celui qui a récupéré le plus de rebonds, avec 12.

«Il faut travailler pour éviter de donner des secondes chances à l’adversaire sous le panier, a pour sa part mentionné l’entraîneur-chef des Raports, Dwane Casey. J’estime qu’on a bataillé et qu’on a joué de manière physique, mais il faut être encore plus physique dans la bouteille pour obtenir les rebonds.»

Cette fois, les Raptors devront notamment avoir le dessus sur les imposants Kevin Durant et Zaza Pachulia. La tâche s’annonce difficile.

Pour avoir de meilleures chances de l’emporter, les Raptors devront également compter sur le réveil de Kyle Lowry, lui qui a été limité à huit points face aux Spurs. Il a notamment réussi seulement deux lancers de la ligne des trois points en huit tentatives.