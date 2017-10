La Série mondiale ne se gagnera pas au monticule

Publié aujourd'hui à 12h33

Mis à jouraujourd'hui à 12h37

La Série mondiale promet d’être un duel de lanceurs dans les deux premiers matchs. Dans le premier, deux anciens gagnants du Cy Young, Clayton Kershaw, des Dodgers, et Dallas Keuchel, des Astros, s’affrontent.

Deux lanceurs gauchers qui dominent les frappeurs de deux façons différentes : Kershaw, c’est de la puissance et à l’inverse, Keuchel, c’est de la finesse. Ils ont connu des mois de septembre identiques avec des fiches de 3-2 tandis qu’en séries cette année, Kershaw est 2-0 et Keuchel 2-1.

Les résultats en séries n’ont pas été reluisants pour Kershaw au cours de sa carrière. C’est l’inverse pour Keuchel. Le classique d’autonome, de cette année, favorise Kershaw car il a raté un mois à cause d’une blessure qu’il a subie. La fatigue ne sera plus un facteur déterminant, surtout qu’à compter de la sixième manche, un releveur devrait faire son entrée.

Dans le deuxième match, encore une fois, quel duel de lanceurs! Cette fois, il y a un redoutable lanceur pour les Astros et l’un des meilleurs droitiers du baseball, Justin Verlander. Lors de la Série de championnat, il a démontré jusqu’à quel point il peut être dominant. Son opposant est le lanceur gaucher des Dodgers, Rich Hill, qui a terminé la saison avec une fiche de 12-8.

Sans aucun doute, le deuxième match est la clé du succès des Astros. L’équipe du Texas ne peut pas se permettre de subir la défaite avec Justin Verlander au monticule.

Les deux matchs suivants favorisent les Dodgers avec Yu Darvish suivi d’un grand lanceur gaucher inconnu avec une fiche de 16-3, Alex Wood. L’aspect le plus dominant de la formation californienne, c’est le groupe de releveurs qui n’a accordé aucun point dans la Série de championnat. La supériorité de leurs lanceurs guidera les Dodgers à la victoire.

Malheur à ceux qui croient à ce dicton «les meilleurs lanceurs gagnent la Série mondiale».

Lors des quatre dernières Séries mondiales, la formation avec la meilleure moyenne de présence sur les buts et la meilleure moyenne de puissance a remporté la Série mondiale. Cette année, ce sont les Astros qui ont cet avantage.

Faites votre choix!

Qui suis-je?

Dans les quatre dernières saisons, j’ai remporté le championnat des frappeurs de la Ligue américaine trois fois, dont les deux derniers. Depuis 2014, j’ai frappé au moins 200 coups sûrs dans chacune des saisons. Malgré le fait que j’ai frappé cinq circuits, dont trois dans un même match, et un dans les sixième et septième matchs et terminé avec une moyenne au bâton de ,400, je n’ai pas été choisi joueur par excellence de la Série de championnat.

Je suis José Altuve, des Astros de Houston.