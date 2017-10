Kim Clavel respire la confiance

C’est sans réelle nervosité que Kim Clavel aborde le premier combat professionnel de sa carrière, prévu pour vendredi au M Telus de Montréal lors du gala de boxe d’Eye of the Tiger Management mettant en vedette Simon Kean, Junior Ulysse et Steven Butler.

Le réputé entraîneur Stéphan Larouche dit de Clavel qu’elle ne souffre jamais d’un tel stress. La recrue québécoise aura bien besoin de toute cette confiance contre Liliana Borquez (0-1-1), une adversaire à sa portée, mais apparemment très coriace.

«C’est une fille agressive, ça je n’en doute pas, a-t-elle convenu dans une entrevue diffusée à l’émission Dave Morissette en direct sur TVA Sports, mardi. J’ai affronté beaucoup de boxeuses au style d’Amérique latine; je sais que ce sont des filles qui sont tough, mais j’ai la technique, la vitesse, la stratégie...

«Je sais que je vais pouvoir la tenir à distance et la déborder. Je sais que je vais la battre. Je ne sais pas lors de quel round, je ne mets pas de pression. Je veux juste me concentrer sur ma performance.»

C’est quand Clavel a raflé la médaille d’or aux derniers Championnats continentaux au Honduras qu’elle a su qu’elle avait l’expérience nécessaire pour partir à l’assaut de la boxe féminine professionnelle.

«J’ai senti que j’avais le bagage, que j’étais prête à faire le grand saut. [...] J’en ai parlé avec Stéphane Larouche et c’est lui qui a approché Camille Estephan (d’Eye of the Tiger. Tout de suite, il a dit : "On veut signer Kim, on veut qu’elle se batte sur nos galas." Je vais avoir quatre combats par année.»

Clavel ne cache pas que, malgré sa double vie de pugiliste et d’infirmière, l’objectif demeure un titre du championnat du monde. L’occasion viendra peut-être. Pour l’instant, la Québécoise est heureuse d’être une des figures de proue d’Eye of the Tiger Management et de permettre au sport féminin de poursuivre son émancipation.

«C’est difficile pour toutes les femmes dans le sport, que ce soit au hockey, à la boxe, au soccer... Il faut travailler plus fort, mais je crois que les femmes commencent à prendre leur place, tranquillement. Ronda Rousey nous a ouvert la porte (en Ultimate Fighting Championship, NDLR). On est en train de débroussailler, on fait le chemin pour la relève.»