Deux buts des Canadiens en 17 secondes contre les Panthers

Les Canadiens de Montréal ont enfin donné à leurs partisans de quoi se mettre sous la dent, mardi, en deuxième période d’un match contre les Panthers de la Floride.

Après un but d’Alex Galchenyuk qui créait l’égalité 1-1, le défenseur Shea Weber – en supériorité numérique - et l’attaquant Brendan Gallagher ont marqué à 17 secondes d’intervalle et ainsi soulevé le Centre Bell. À voir dans la vidéo ci-dessus.

En préservant un pointage de 3-1, le CH parvenant plus tard à terminer deux périodes avec l’avance pour la première fois de la campagne 2017-2018.