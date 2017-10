David La Rue déjà dans la cour des grands

Propulsé en Coupe du monde à 19 ans et avec moins d'un an d'expérience en longue piste, David La Rue apparaît comme le plus récent joyau de l'équipe canadienne de patinage de vitesse.

Une hernie discale avait saboté ses objectifs en courte piste, la saison dernière, tellement qu'il a décidé de tenter le coup en longue piste, entre autres à la suite des invitations répétées du spécialiste du 500 m et membre de l'équipe nationale, Alex Boisvert-Lacroix.

Après quelques semaines d'adaptation, La Rue a réussi à se qualifier pour les championnats mondiaux juniors en mars dernier, où il a pris le huitième rang au cumulatif, dont le quatrième à l'épreuve du 1000 m. Puis en fin de semaine dernière à Calgary, il a poursuivi son ascension en se qualifiant pour les Coupes du monde au 1000 m et 1500 m.

«Je te l'avais dit, hein?», l'a taquiné Boisvert-Lacroix après sa réussite, fier d'avoir insisté pour le rallier à son sport.

«Je ne pouvais pas m'attendre à ça. Je voulais juste faire de mon mieux. Ça paraît que le travail à l'entraînement que j'ai fait durant l'été a payé», affirme l'athlète de Saint-Lambert sur la Rive-Sud de Montréal.

Pourquoi pas les Jeux?

Sa rapide progression dans cette discipline aussi pointue sur le plan technique laisse entrevoir une carrière florissante. Son éclosion survient également à quelques mois des Jeux olympiques de Pyeongchang, de quoi stimuler encore plus son imagination.

«Je vois que je commence à être dans la "game"», constate l'athlète de 6 pi 2 po.

«Si je ne vais pas aux Jeux, ce ne sera pas la fin du monde. Par contre, ça me donne une raison de plus de faire ce que je fais. Je le vois comme un objectif, mais surtout comme une manière de me pousser. Je me suis entraîné tout l'été dans cette optique-là et, jusqu'à présent, ça fonctionne.»