Publié aujourd'hui à 08h04

Mis à jouraujourd'hui à 08h10

Les derniers jours n’ont pas été très réjouissants au Québec. Les mauvaises nouvelles se sont accumulées et l’actualité québécoise nous a fait vivre des émotions bouleversantes. Pas besoin de vous dire quoi. Vous savez de quoi je parle.

Souvent, le sport nous permet de se changer les idées quand les choses ne tournent pas rond dans nos vies. On se tourne vers son équipe préférée ou son joueur favori. Un championnat, une série de victoires et une performance inspirée ont des effets positifs sur notre humeur.

Ainsi, on peut oublier, le temps d’un instant, ce qui se passe dans notre quotidien ou dans l’actualité.

Mais ce n’est pas le cas.

En ce moment, les équipes professionnelles sportives québécoises aussi nous ont offert, bien que beaucoup moins graves et dramatiques, leur lot de nouvelles négatives qui ont entraîné des frustrations.

L’Impact et les Alouettes vont rater les séries et les deux organisations montréalaises ont indiqué la porte de sortie à leur entraîneur-chef.

Et ce n’est rien de mieux avec les Canadiens. L’équipe connaît un début de saison désastreux et on cherche à savoir si la troupe de Claude Julien se sortira du pétrin dans lequel elle se retrouve.

Les insuccès du Tricolore ont provoqué une grande vague de mécontentement. Les amateurs de la Sainte-Flanelle sont furieux.

Et c’est en pensant à l’état d’esprit des partisans du Blanc-Blanc-Rouge que je me suis rappelé le slogan publicitaire de la présente saison des Canadiens de Montréal.

Créons l’étincelle.

On voit cette phrase sur des panneaux publicitaires, dans les abris d’autobus et sur Internet.

Maintenant, on veut voir ce slogan être mis en pratique par les joueurs sur la glace du Centre Bell.

On souhaite qu’une étincelle fasse basculer la saison du bon côté.

Parce que si cette étincelle ne se produit pas très prochainement, la saison actuelle du Tricolore pourrait être longue et cauchemardesque.

Et quand je parle d’étincelle, je parle d’un événement (transaction, changement), d’une performance (un joueur, un trio, le gardien), d’un geste ou d’une action.

Bref, quelque chose doit se produire et cela presse.

Le sport et les Canadiens ne régleront pas tous les problèmes entendus dans l’actualité au cours des derniers jours.

Non. Du tout.

Cependant, nous avons besoin de bonnes nouvelles pour retrouver le sourire. Et parfois, on le retrouve ce sourire avec le sport et des victoires des Canadiens.