Bienvenue dans «Le Kevin Raphael Show»

TVA Sports est fière d’annoncer l’ajout à sa programmation d’une toute nouvelle émission hebdomadaire de 30 minutes qui en mettra plein la vue: Le Kevin Raphael Show. Piloté par Kevin Raphael, ce magazine humoristique sera diffusé tous les samedis soirs dès le 11 novembre après Dave Morissette en direct.

Autant inspiré par l’actualité sportive de la semaine que par l’esprit du stand-up, le flamboyant animateur Kevin Raphael recevra chaque samedi un invité spécial et vous présentera des chroniques surprenantes! De plus,, il présentera aussi du contenu exclusif sur tous les médias sociaux, et ce, tout au long de la semaine.

Des samedis du tonnerre!

Tous les samedis, les téléspectateurs pourront voir Kevin Raphael à l’œuvre dans l’avant-match de La Super soirée Coca-Cola des Canadiens de Montréal avec une toute nouvelle chronique «Kevin l’échappe». Il fera également des apparitions dans le talk-show sportif de fin de soirée Dave Morissette en direct.

«Je suis extrêmement content de pouvoir présenter une toute nouvelle émission, à mon image. Le Kevin Raphael Show complétera à merveille le trio des traditionnels rendez-vous du samedi soir à TVA Sports. Je suis un maniaque de sport et je souhaite transmettre cette passion avec humour aux amateurs» a déclaré Kevin Raphael.