Biello bouc émissaire

On est habitués aux rebondissements chez l’Impact, mais voir Patrice Bernier prendre sa retraite et Mauro Biello être congédié en moins de 24 heures, ça fait beaucoup.

Pourtant, le premier événement était annoncé et l’autre faisait peu de doutes même si Biello méritait certainement mieux, surtout qu’on sait maintenant que Joey Saputo cherche son successeur depuis juillet.

Après une saison particulièrement difficile, où l’équipe a surtout offert des prestations en deçà des attentes, il était évident que la tête de l’entraîneur-chef allait rouler. On n’avait pas besoin des rumeurs incessantes des dernières semaines pour le comprendre.

Joey Saputo a parlé d’un manque d’identité dans le jeu de l’équipe et il est évident que cette responsabilité revient à Biello. Mais il est loin d’être le seul à devoir porter l’odieux du blâme.

Erreur

La plus grosse erreur n’a probablement pas été commise par Biello et c’est pourquoi il méritait une autre chance. Là où la direction a erré, c’est en pensant que l’effectif qui est venu à un but de participer à la finale de la Coupe MLS l’an passé serait en mesure de répéter les mêmes exploits cette saison.

On a alors été très peu actifs pendant le mercato hivernal de sorte que toutes les autres équipes de l’Association Est se sont améliorées pendant que le Bleu-blanc-noir faisait du surplace. Ça, ça s’appelle régresser dans les faits.

On a également négligé l’ascendant qu’avait Didier Drogba sur ses coéquipiers. Sa perte a drôlement sapé le leadership de cette équipe.

Encore une fois, pendant le mercato estival, on a offert Samuel Piette à Biello, ce qui s’est avéré être une très belle prise. Mais il aura fallu la pression populaire.

Sinon, on n’a pratiquement pas bougé en soulignant que Blerim Dzemaili était l’acquisition d’été même s’il était finalement arrivé au printemps. Et au cours de l’hiver, on disait que le retour d’Andrés Romero était comme une nouvelle acquisition. Sauf que Romero est revenu très tard dans la saison et n’a pas eu d’impact sur le terrain.

Mauvais investissements

On a donc décidé que Mauro Biello n’en a pas fait assez avec ce qu’il avait sous la main même si, dans les faits, l’effectif a été sérieusement frappé par les blessures pendant une bonne partie de la saison.

De l’avis des dirigeants du club, Biello et ses acolytes avaient les munitions nécessaires pour atteindre les séries à défaut d’avoir remporté le Championnat canadien.

Il y a une part de vérité puisque cette équipe, si elle ne s’était pas effondrée aussi souvent dans les dernières minutes, aurait engrangé près d’une dizaine de points de plus, ce qui aurait été suffisant pour atteindre au moins la première ronde éliminatoire.

Mais force est d’admettre que bien des dollars ont été mal investis avec Adrian Arregui (290 000 $), Deian Boldor (324 000 $), Andrés Romero (405 000 $) et Dominic Oduro (330 000 $). Dans une certaine mesure, on peut ajouter Matteo Mancosu (700 000 $) à ces noms. Et ça, ce n’est pas la responsabilité de Biello.

Triste défense

L’autre erreur importante cette saison a été l’évaluation de la brigade défensive, qui a été déficiente.

Bien sûr, on ne pouvait pas prévoir la blessure qui a mis fin à la saison d’Ambroise Oyongo au début de l’été. Mais au-delà de ça, on n’a pas su dénicher un bon partenaire pour Laurent Ciman.

On a également négligé de trouver un remplaçant de premier plan à Oyongo puisqu’on savait qu’il songeait à partir, ce qu’il aurait sans doute fait dès l’été s’il ne s’était pas esquinté le genou droit.

Rappelons que l’Impact a accordé 58 buts, le second pire total de l’Association Est. Pas de quoi être fier.

On ne se demandera donc pas pourquoi Evan Bush déplorait, lundi, les problèmes connus sur les phases arrêtées depuis quelques années. On n’a jamais trouvé de solution à ce problème comme à quelques autres.