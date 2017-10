Un retour réussi pour Evgenii Dadonov dans la LNH

Avec sept points en autant de matchs depuis le début de la saison, le Russe Evgenii Dadonov réussit plutôt bien son retour dans la Ligue nationale de hockey.

Le fait de jouer en compagnie de Jonathan Huberdeau et d’Aleksander Barkov ne nuit certainement pas à la situation, mais encore faut-il qu’il mérite de conserver son poste sur le premier trio des Panthers de la Floride.

«Ces deux gars-là pourraient jouer avec n’importe qui», a blagué Dadonov, avec humilité, après l’entraînement des Panthers, tenu lundi midi, au Centre Bell.

Or, l’entraîneur-chef des Panthers Bob Boughner n’est pas nécessairement d’accord avec le joueur russe de 28 ans.

«Ça peut sembler facile de jouer avec Hurberdeau et Barkov, mais il fait du bon travail avec eux, a indiqué Boughner. J’aime son éthique de travail. Il a beaucoup de talent, mais il respecte aussi le plan de match et c’est ce qui est encore plus important.»

Un trio rapide

Huberdeau aime particulièrement la vitesse de Dadonov. Cela apporte une nouvelle dimension à l’unité principale des Panthers qui, l’an dernier, était plutôt complétée par le vétéran Jaromir Jagr.

«Jagr et Dadonov, ce sont deux joueurs différents, a commenté Huberdeau. Il faut s’ajuster, mais ça va bien pour l’instant. Dadonov est plus rapide que Jagr, c’est facile à voir. Mais Jagr était plus imposant dans les coins et il était tellement efficace dans la protection de rondelle. On ralentissait un peu plus le jeu. Avec Dadonov, on essaie d’aller un peu plus vite et de prendre les défenseurs à contre-pied.»

La brigade défensive du Canadien devra se méfier.

Les conseils de Datsyuk

Ayant disputé 62 matchs avec les Panthers lors d’un premier séjour dans la LNH, d’avril 2010 à décembre 2011, Dadonov reconnaît avoir gagné en maturité. C’est ce qui explique, en partie, ses présents succès.

«Je suis plus vieux, c’est un fait, j’ai plus d’expérience», a noté celui qui a conclu un contrat de trois ans pour 12 millions $ avec les Panthers, le 1er juillet dernier.

Dadonov admet aussi avoir côtoyé plusieurs grands joueurs russes au fil des dernières années. Ceux-ci l’ont passablement aidé, notamment Pavel Datsyuk la saison dernière, avec le SKA de Saint-Pétersbourg, dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

«C’est toujours bien de jouer avec des gros noms et d’appendre de ces joueurs, ne serait-ce qu’en regardant la façon dont ils se préparent avant un match, a indiqué Dadonov. Datsyuk, c’est un grand leader. C’est quelqu’un qui prenait aussi le soin d’enseigner des choses aux autres. Il est tellement bon dans tout, jusqu’à son style de vie qui est le bon pour un joueur de hockey.»