Un message à Alex Galchenyuk

Alex Galchenyuk a reçu une brève audition à l’aile droite du premier trio lors des matchs à Los Angeles et Anaheim, mais il n’a rien fait pour garder un rôle de premier plan au sein de l’équipe.

Invisible contre les Ducks avec un petit tir dans un revers de 6-2, Galchenyuk a rapidement dégringolé dans la hiérarchie de l’équipe.

À la veille du match contre les Panthers de la Floride au Centre Bell, le numéro 27 a retrouvé sa place au sein du quatrième trio. Il avait toutefois deux nouveaux partenaires en Michael McCarron et Nikita Scherbak, deux attaquants rappelés du Rocket de Laval.

Julien n’a pas pris de détour pour décrire le jeu de Galchenyuk. Après huit rencontres, le troisième choix au total au repêchage de 2012 n’a marqué qu’un seul but et il présente un différentiel de -4.

«En ce moment, je ne crois pas qu’Alex nous en donne assez pour avoir un poste au sein du top neuf, a dit l’entraîneur en chef. Il a obtenu un seul tir à Anaheim et il restait moins de cinq minutes en troisième. Nous en voulons plus de lui. Comme entraîneur, tu dois faire des changements et tu récompenses ceux qui le méritent. Byron méritait une promotion. Tu récompenses ceux qui le méritent. Paul a marqué un but et il joue bien.»

À lui de s’en sortir

Aide-toi et le ciel t’aidera. Julien n’a pas utilisé ce proverbe, mais c’était l’essentiel de son message pour son jeune attaquant.

«Je ne peux pas dire que McCarron et Scherbak aideront Alex, mais nous l’espérons, a résumé l’entraîneur en chef. C’est aussi à Chucky (Galchenyuk) de s’aider lui-même. C’est toujours la même histoire. Si tu souhaites que les autres te rendent meilleur, tu es dans le trouble. C’est à lui d’aider les autres à devenir meilleurs. Alex peut mieux jouer, il n’a pas à se baser sur ses coéquipiers.»

Galchenyuk avait déjà perdu sa place au sein d’un trio offensif à partir de la deuxième période du match face aux Ducks à Anaheim. Julien avait jonglé avec ses trios, séparant notamment Jonathan Drouin et Max Pacioretty, sans toutefois garder une place pour Galchenyuk parmi ses deux nouvelles combinaisons.

Drouin jouera maintenant au centre de Byron et d’Artturi Lehkonen, alors que Phillip Danault pivotera la seconde unité en compagnie de Pacioretty et d’Andrew Shaw.

«C’est au mérite, a rappelé Julien. Tu ne peux pas garder un gars comme Byron sur un 3e ou 4e trio quand il joue de la manière dont il joue. Comme j’ai dit, on ne doit rien à personne. Les joueurs sont ici pour faire leur travail et s’ils méritent de jouer sur certains trios, c’est là qu’ils vont jouer. Il y a un élément de patience pour les joueurs qui ont de la difficulté, mais s’ils travaillent pour s’en sortir, c’est différent. Je pense qu’à un moment, il y a la patience et le jugement. On juge que c’est le temps de donner à Byron ce qui lui revient.»

Un jeune talentueux

À sa sortie de l’entraînement, Galchenyuk n’a pas fait de vague avec son retour au sein du quatrième trio. Il voyait d’un bon œil son association avec Nikita Scherbak, un autre choix de premier tour de l’organisation (26e en 2014).

«Nikita a du talent, a souligné Galchenyuk. J’ai regardé ce qu’il a fait à Laval. Il avait de bons chiffres après six matchs (1 but, 8 passes). Il jouait avec confiance. C’est bon de le voir avec nous.»