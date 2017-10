Poolers: surprises et déceptions depuis le début de la saison

Steven Stamkos est de retour à ses vieilles habitudes; un ancien Canadien connait une première campagne exceptionnelle et Jordan Eberle n'a pas encore trouvé le fond du filet.

Chaque saison, une poignée de joueurs surprennent et déçoivent. La saison n’est vieille que de trois semaines, mais déjà, certains joueurs forcent les poolers à bouger. En voici 10.

Surprises :

Will Butcher - Devils du New Jersey

Les Devils défient les pronostics depuis le début de la saison grâce à des joueurs tels que Taylor Hall, Kyle Palmeri et le premier choix au dernier repêchage, Nico Hischier.

Or, c'est un petit défenseur de 22 ans du nom de Will Butcher qui vole la vedette.

Bien qu'il ne soit pas sur la patinoire 20 minutes par match, il compte neuf mentions d'aide en huit matchs.

Et avec trois rencontres de plus d'un point, il contribue sans aucun doute aux succès de son équipe.

Imaginez lorsqu'il trouvera enfin le fond du filet!

Il a peut-être passé sous le radar dans votre ligue. Saisissez cette chance!

Dustin Brown - Kings de Los Angeles

«Dustin Brown est fini!», se disent beaucoup d'amateurs de hockey depuis quelques saisons.

Le double champion de la Coupe Stanley était, à une époque, un marqueur de plus de 20 buts et 50 points, avant de connaître une baisse drastique de production au cours des cinq dernières saisons.

À 32 ans, il ne serait pas réaliste d'attendre 30 buts de sa part. Or, pour l'instant, les poolers en ont pour leur argent, comme l'indiquent ses 11 points en sept matchs.

Mikhail Sergachev - Lightning de Tampa Bay

Ce n'est pas compliqué: pratiquement tous les joueurs du Lightning produisent!

Kucherov a plus d'un but par match et domine le circuit au chapitre des points en compagnie de son coéquipier maintenant en santé, Steven Stamkos.

Tout indique que Sergachev restera dans la LNH toute la saison. Il impressionne l'état-major de Tampa Bay, avec neuf points en huit matchs, dont trois buts à ses deux derniers.

S'il continue ainsi, il sera certainement dans la discussion lorsque viendra le temps de déterminer le récipiendaire du trophée Calder.

Lundi matin, l'ancien membre de l'organisation du Tricolore était le joueur le plus ajouté dans les fantasys sur Yahoo.

Clayton Keller - Coyotes de l'Arizona

Keller était sur le radar de tous, mais on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il produise autant et aussi rapidement.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs à ne pas évoluer dans la LNH la saison dernière, Keller ne se laisse pas abattre par le manque de talent dans son équipe.

En huit matchs, il compte six buts et deux passes.

Il ne pourra sauver les Coyotes à lui seul, mais il donnera certainement une bonne dose d'espoir aux partisans du désert... et aux poolers en quête de points!

Claude Giroux - Flyers de Philadelphie

À 29 ans, on avait de la difficulté à croire que Giroux, un joueur très talentueux, déclinait déjà.

Celui qui a déjà inscrit 93, 86 et 76 points au cours de différentes saisons veut certainement prouver qu'il appartient encore dans le top 20 de la LNH, comme en témoignent ses 10 points en huit matchs.

Déceptions :

Max Pacioretty - Canadien de Montréal

«Ouain, mais il connait toujours de lents départs» est sans doute la phrase qu'on a le plus entendue à propos du capitaine du Tricolore la semaine dernière.

Oui, Max devrait en marquer 30 cette saison.

Sauf que sa formation n'a remporté qu'un seul match (en tirs de barrage contre les «dangereux» Sabres), et le 67 n'a pas inscrit son nom sur la feuille de pointage depuis.

Évidemment, on le garde dans son pool et on blasphème un peu en attendant qu'il produise.

Alexander Radulov - Stars de Dallas

Les Stars ont payé cher pour acquérir l'ancien du CH, en espérant qu'il puisse revigorer l'attaque.

À 6,25 millions par saison jusqu'en 2022, Jim Nill espère sans doute que le Russe débloque rapidement, puisqu'il n'a que 4 points en huit matchs.

Jordan Eberle - Islanders de New York

Il y a déjà six ans qu'Eberle, 27 ans, a marqué 76 points en une saison.

Malgré son âge, on espère encore qu'il explose.

Son potentiel s'arrête peut-être à ce qu'il offre, soit une soixantaine de points quand ça va bien.

Parti comme il est cette saison (aucun but et quatre passes en huit matchs), il aura de la difficulté à atteindre le plateau des cinquante.

C'est décevant pour les poolers qui l'ont sélectionné. N'hésitez pas à le remplacer si c'est le cas.

Sebastian Aho - Hurricanes de la Caroline

Les Hurricanes fondaient beaucoup d'espoir envers le jeune qui a inscrit 49 points à sa saison recrue.

La troupe de Bill Peters a un début de saison respectable (3-2-1), mais leur attaque est au ralenti (17 buts marqués).

Aho profitera des prouesses de Skinner, Staal, Williams et Lindholm pour mousser sa fiche au cours des prochaines semaines, mais il devra contribuer part individuellement pour rebondir.

Sam Gagner - Canucks de Vancouver

Avec ses 50 points la saison dernière, Sam Gagner a ravivé l'espoir de tous. Pourrait-il enfin devenir un joueur constant?

Malheureusement pour ceux qui l'ont repêché, la réponse semble être non.

Il n'a que deux points en huit matchs. Il joue aussi avec l'une des pires équipes du circuit. Son calvaire risque fort bien de se poursuivre. À libérer le plus rapidement possible.