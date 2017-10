Patrick Eaves atteint du syndrome de Guillain-Barré

Les Ducks d’Anaheim ont annoncé que l’attaquant Patrick Eaves avait été diagnostiqué avec le syndrome de Guillain-Barré, lundi.

Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie inflammatoire du système nerveux périphérique. La maladie se présente par une absence ou réduction des réflexes et de troubles sensitifs.

Eaves a passé la fin de semaine à l’hôpital Hoag de Newport Beach et a entamé sa période de convalescence.

« J’ai reçu beaucoup de soutien durant les dernières journées de la part de famille, mes amis et mes coéquipiers, a soutenu Eaves dans des propos recueillis sur le site officiel des Ducks. Je suis déterminé à 100% à combattre cette maladie et à effectuer un retour au jeu le plus tôt possible.»

Eaves n’a participé qu’à deux parties cette saison avec les Ducks, amassant un but.