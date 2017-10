L’Impact cherchera un entraîneur «top niveau»

L’Impact de Montréal tentera de trouver un entraîneur de classe mondiale afin de remplacer Mauro Biello, officiellement congédié après le match de dimanche, dernier de la saison 2017.

Pas question, cette fois, d’embaucher un entraîneur dont ce sera la première expérience du genre, a assuré Richard Legendre, vice-président exécutif, opérations soccer du club.

«On fait le choix d'aller à un top niveau du côté entraîneur, ce qu'on n'a pas fait pour l'instant, a-t-il mentionné lundi, quelques heures après le bilan de saison. Ce que Joey (Saputo) et Adam (Braz) ont en tête, c'est vraiment d'aller chercher un entraîneur qui a une expérience internationale et qui a connu du succès à l’international.»

C’est une nécessité, a estimé M. Legendre, en raison des progrès constant que fait la ligue, tant dans son recrutement que dans son niveau de jeu global.

«Avec la parité qu'il y a dans la ligue, on sent que oui, c'est beau d'avoir des joueurs de niveau international, mais il faut aussi les faire progresser», a estimé le dirigeant.

L’Impact doit absolument frapper un grand coup pour redonner confiance à son public. Oui, Ignacio Piatti, Blerim Dzemaili et Laurent Ciman seront de retour pour la prochaine saison, mais il faut plus que ça, et rapidement.

«Il faut redonner espoir rapidement au public en disant qu'il y aura un Impact nouveau et il faut avoir un élan nouveau, rapidement, pour 2018», a estimé M. Legendre, qui n’a pas trop voulu lancer la pierre à Mauro Biello à propos des insuccès du club en 2017.

«Tout le monde aime Mauro Biello, personne ne doute de son engagement, de son dévouement (...) alors c'est difficile, mais c'est la loi du sport», a-t-il relativisé.

M. Legendre s’est dit surpris par la déconfiture d’un effectif qui était venu près d’atteindre la finale de la Coupe MLS en 2016, mais «ce n'est pas que la responsabilité de Mauro Biello».

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.