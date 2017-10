Les deux vedettes du Lightning à l'honneur

Les deux vedettes du Lightning de Tampa Bay Steven Stamkos et Nikita Kucherov ont été nommés les deux premières étoiles de la dernière semaine d’activités dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Le joueur de centre des Sharks de San Jose Logan Couture s’est quant à lui vu décerner la troisième étoile.

Stamkos est tout simplement en feu, lui qui a réussi quatre matchs de plus d’un point. Il a récolté pas moins de neuf mentions d’aide et 11 points, aidant le club floridien à enregistrer sept points sur une possibilité de huit.

Le capitaine du Lightning a notamment amassé quatre points, dont un filet, dans une victoire sans équivoque de 7-1 sur les Penguins de Pittsburgh, samedi.

Kucherov a pour sa part inscrit cinq buts et ajouté trois aides en quatre sorties. Le Russe est devenu le sixième joueur dans l’ère moderne et le premier depuis 1992-1993 à inscrire au moins un but lors de chacun des sept premiers matchs de son équipe. Kucherov a obtenu au moins un point à ses neuf premiers duels du calendrier régulier et se retrouve au sommet du circuit Bettman avec 10 réussites, à égalité avec le franc-tireur des Capitals de Washington Alexander Ovechkin.

De son côté, Couture a compté cinq filets et fourni deux aides en seulement trois rencontres. Celui-ci a brillé contre le Canadien de Montréal jeudi, réussissant un doublé en plus d’obtenir deux aides dans un gain de 5-2.