Lemieux-Saunders : un premier contact poli

Depuis le début de sa carrière, Billy Joe Saunders a toujours eu la réputation d’être un maître dans l’art de provoquer des étincelles lors de ses conférences de presse. On ne sait pas si c’est le décalage horaire, mais le champion WBO des poids moyens a été plus discret qu’à son habitude, lundi, lors de son premier contact avec le Québécois David Lemieux.

Après des discours avec quelques pointes de part et d’autre, les deux hommes se sont offert leur premier face-à-face en prévision de leur duel de championnat du monde qui aura lieu à la Place Bell de Laval, le 16 décembre prochain.

Les choses se sont animées un peu plus. C’est Saunders (25-0, 12 K.-O.) qui a commencé la discussion en affirmant : «Tu tenteras de m’atteindre avec ton crochet de gauche, mais je suis sûr que tu ne seras pas capable», a-t-il mentionné en regardant Lemieux dans les yeux.

Lemieux (38-3. 33 K.-O.) a répliqué en disant: «Tu auras droit à une belle surprise si tu penses que je serai pas capable.»

Saunders a continué de lancer quelques insultes en quittant la scène, mais il n’est pas allé plus loin. Et c’est parfait comme cela.

«Je dis seulement la vérité, a souligné le Britannique aux médias montréalais. J’aime faire les choses à l’ancienne. Par contre, si Lemieux me bat de façon claire et nette, je serai capable de lui serrer la main et de lui dire qu’il est le meilleur.

«Lemieux est un adversaire crédible, mais il n’est pas du même calibre que Canelo Alvarez ou Gennady Golovkin. Je crois simplement qu’il n’est pas aussi bon que moi.»

Le fameux jab

Depuis le début de sa carrière professionnelle, Saunders a démontré qu’il est un excellent pugiliste dont la technique est son principal atout. Son jab est l’un des bons de la catégorie des 160 lb.

On se souvient que Lemieux en avait eu plein les bras avec celui de Gennady Golovkin. Est-ce que le protégé de Marc Ramsay sera capable de contourner ce coup du champion afin de pouvoir placer ses coups de puissance ?

«J’ai beaucoup appris lors de cette soirée et j’ai fait beaucoup d’ajustements sur les plans physique et mental, a indiqué l’ancien champion IBF. Saunders n’est pas Golovkin. Je ne suis plus le même boxeur qui a perdu en 2015.

«C’est un boxeur et il a un bon jab, mais je ne suis aucunement inquiet par ce que je vais pouvoir faire lorsque je vais monter sur le ring avec lui. Je serai prêt à tout.»

Une page d’histoire à écrire

La dernière fois que Lemieux s’est battu à Montréal dans un combat majeur, il avait remporté la ceinture IBF des poids moyens avec une victoire contre Hassan N’Dam. Contre Saunders, il tentera de devenir l’un des seuls Québécois à devenir champion à deux reprises.

Le dernier à avoir réussi cet exploit est Arturo Gatti.

«On l’a fait une fois, on va le faire deux fois, a souligné le protégé d’Eye of the Tiger Management. J’aime toujours être devant mes partisans et de me produire dans ma cour. J’espère qu’ils seront au rendez-vous pour cette soirée. »

On verra s’il sera en mesure de livrer la marchandise pour une deuxième fois en 30 mois. Si c’est le cas, il pourrait écrire une page d’histoire, dont la boxe québécoise a bien besoin.