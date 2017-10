Le combat de Golovkin en exemple

Durant les différentes entrevues après la conférence de presse, le clan de B.J. Saunders a misé principalement sur la défaite de David Lemieux contre Gennady Golovkin pour bâtir leur argumentaire.

On se souvient que Lemieux s’était incliné par arrêt de l’arbitre au huitième round contre le Kazakh dans un duel présenté dans un Madison Square Garden plein à craquer.

«Le combat était peut-être arrivé trop tôt pour lui, a souligné l’entraîneur de Saunders, Dominic Ingel. Cependant, comme on le sait, l’opportunité s’est présentée et il ne savait pas si un duel contre Golovkin allait se représenter.

«Par contre, c’est un bon baromètre pour savoir où tu es rendu dans ta carrière. C’est l’expérience qui a fait la différence. Lorsqu’il a vu que Lemieux avait de la puissance, il s’est arrangé pour gagner le combat avec son jab. Rien de compliqué.»

Après cette soirée difficile, Lemieux a fait preuve de caractère en remportant ses quatre derniers duels.

«Comparativement à Willie Monroe, le dernier adversaire de B.J., nous croyons que David a beaucoup appris de sa défaite contre GGG», a ajouté Ingel.

Toutefois, Saunders a eu l’occasion à deux reprises de croiser le fer avec Golovkin, mais le choc ne s’est jamais matérialisé en raison des négociations très ardues. Même si GGG lui a offert d’aller l’affronter en Angleterre pour une bourse très généreuse.

En affrontant Lemieux, il fait un pas en avant pour obtenir une certaine notoriété en Amérique. Si son escapade en sol québécois est fructueuse, ça pourrait lui ouvrir des portes dans la prochaine année pour un combat d’envergue aux États-Unis.

Deux semaines à l’avance

Ingel en a vu d’autres au cours de son illustre carrière. C’est pour cette raison que Saunders et son équipe débarqueront à Laval deux ou trois semaines avant le choc contre David Lemieux.

Habituellement, la norme est de sept jours pour les boxeurs qui proviennent de l’autre côté de l’Atlantique.

«En faisant ce choix, c’est simplement pour combattre le décalage de cinq heures entre l’Angleterre et le Québec, a indiqué Ingel. J’ai fait la même chose avec Kell Brook qui s’était battu contre Shawn Porter pour un combat de championnat du monde et on avait eu du succès.

«C’est pour cette raison qu’on fera la même chose pour le duel de B.J. contre Lemieux. C’est un combat qu’on ne prend pas à la légère et on veut tout mettre en place pour que notre boxeur demeure champion.»