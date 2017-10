La puissance de la télévision

Publié aujourd'hui à 09h45

Mis à jouraujourd'hui à 09h52

La boxe a beaucoup changé au fil des décennies. La visibilité que la télévision lui a donnée est en partie responsable de ce virage.

Durant les premières années de mon implication, j’étais régulièrement obligé de justifier mon sport, qui avait, faut bien le dire, une réputation de violence extrême. La série de films Rocky à cette époque a contribué à cette réputation peu enviable. Rocky ne quittait jamais le ring sans l’apparence de s’être fait frapper par un train. Les parents voulaient éviter à tout prix de voir leurs enfants dans un gymnase de boxe pour toutes sortes de raisons et on pouvait les comprendre.

La présence de la boxe, autant professionnelle qu’olympique, à la télévision a rassuré ces parents, ce qui a fait en sorte que des intervenants comme moi ont pu enlignés le discours sur d’autres aspects plus positifs, comme la bonne condition physique que les participants peuvent en retirer.

Éric Lucas et Otis Grant ont été à la base de ce changement de perception. Ces deux gentilshommes sont devenus champions du monde grâce à une persévérance à toute épreuve. Leur présence régulière sur les petits et grands écrans a suscité beaucoup d’admiration de la population. Le travail de rassurer tout le monde de la pertinence de la pratique de la boxe s'est amorcé avec eux. Jamais plus personne ne m’a parlé d’abolition, d’interdiction, etc... à mon plus grand bonheur. L’encadrement par les autorités compétentes permet d’éviter les grands malheurs. Tout n’est pas parfait et le danger sera toujours là, puisque c’est un sport de combat, mais notre moyenne est plus que bonne.

Vendredi prochain, en direct sur les ondes de TVA Sports, quatre boxeurs vivront leur moment de gloire. Plusieurs autres connaîtront aussi ce bonheur la semaine suivante en différé. Les Ulysse, Kean, Butler, Dicaire, Volny et compagnie pourront serrer la main de Lucas et Grant s’ils les rencontrent. La porte s’est ouverte grâce à eux. Deux ex-champions du monde, mais surtout deux maudits bons gars. La boxe avait bien besoin d’eux.

À ne pas manquer vendredi soir à TVA Sports. Bière et popcorn au rendez-vous. Ça commence bien la fin de semaine.