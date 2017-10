James Reimer affrontera les Canadiens

Le Québécois Roberto Luongo étant sur le carreau, c’est James Reimer qui sera devant le filet des Panthers de la Floride, mardi soir au Centre Bell, pour affronter le Canadien de Montréal.

«À chaque fois que l’on se retrouve dans un amphithéâtre où l’atmosphère est bonne, c’est bien d’en faire partie, a convenu Reimer, qui a signé deux victoires en quatre départs depuis le début de la saison. L’atmosphère est toujours fantastique à Montréal, les gens sont passionnés ici.»

Avec le mauvais début de campagne du Tricolore (1-6-1), il sera intéressant de constater si l’ambiance sera toujours aussi électrique au Centre Bell. Le récent voyage de trois matchs du Canadien à l’étranger, qui a donné lieu à trois défaites, aura sans doute laissé des traces sur l’engouement des partisans depuis la dernière présence de l’équipe à domicile.

Parmi les joueurs des Panthers qui ne manqueront pas d’enthousiasme, il y aura certainement le défenseur québécois Michael Matheson, qui est originaire de Pointe-Claire.

À sa dernière presence au Centre Bell, le 30 mars dernier, Matheson avait d’ailleurs inscrit un but pour les Panthers. C’était toutefois dans un revers de 6-2 des siens.

«Ce match-là n’était pas notre meilleur, mais c’était quand meme spécial de marquer un but dans cet amphithéâtre, a indiqué le jeune homme de 23 ans. Pour demain (mardi), j’aimerais mieux gagner que scorer dans un match qu’on perd 6-2.»

Matheson conserve un meilleur souvenir de sa toute première rencontre disputée à Montréal, le 15 novembre 2016.

«On avait gagné en prolongation, a-t-il rappelé, à propos d’une victoire de 4-3 devant famille et amis. Ça, c’était un peu plus spécial.»

Ce soir-là, le défenseur québécois avait récolté une mention d’aide sur le deuxième but des Panthers.

Devenir plus offensif

À propos de la présente saison, Matheson est toujours à la recherche d’un premier point après sept parties. Un match contre le Canadien pourrait être un bon remède pour lui. Le plus important, à ses yeux, demeure toutefois de bien jouer défensivement, lui qui affronte régulièrement les meilleurs trios adverses.

«À long terme, j’aimerais devenir un défenseur plus offensif, mais ça ne peut pas arriver du jour au lendemain, a-t-il convenu. C’est un aspect que je me dois de travailler. Parfois, j’aime pousser un peu à l’attaque, peut-être trop. Je commence à faire des choses que je ne devrais pas et prendre des chances inutiles.»

À écouter les commentaires de James Reimer, il y a toutefois lieu de croire que Matheson rend, somme toute, de très bons services aux Panthers, malgré son différentiel de -3.

«C’est un joueur spécial, a indiqué le gardien. Il est fort, il a un bon lancer et il patine tellement bien. C’est bien de le regarder jouer et il deviendra encore meilleur avec le temps.»

Luongo s’est blessé à la main droite, vendredi, dans un match contre les Penguins de Pittsburgh. Le Québécois n’a pas participé à l’entraînement des Panthers, lundi midi, au Centre Bell. Il a toutefois fait le voyage avec l’équipe. Son cas est réévalué quotidiennement.