Impact: jour de bilan

Après avoir disputé le dernier match de sa saison 2017 de la MLS, l'Impact de Montréal procédera à son bilan de fin de saison, lundi.

Le bilan sera diffusé sur les ondes de TVA Sports, dès 13h, avec Frédéric Lord, Vincent Destouches et Nicolas A Martineau.

Officiellement, le Bleu-Blanc-Noir a terminé au neuvième échelon au classement de l'Association de l'Est, en raison d'une fiche de 11-17-6, bonne pour 39 points. Il s'agit-là d'une régression par rapport au dossier de 11-11-12 de 2016 alors que l'équipe avait atteint la finale de l'Est.

La formation montréalaise a terminé sa saison 2017 sur un revers de 3-2 au Stade Saputo face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre (à voir dans la vidéo ci-dessus). Mais avant tout, ce match signifiait le dernier duel de la carrière du capitaine de l'équipe, Patrice Bernier.

Montréal, ça été un honneur d’avoir été votre capitaine ••• Montreal, it has been an honour to have been your captain. #imfc ⚽️❤️��⚪️⚫️ pic.twitter.com/dOADVd1kIl