Drouin loin de la marmite

Jonathan Drouin a une minime expérience de huit matchs avec le Canadien. Mais c’est assez pour avoir une bonne idée de l’intensité d’un marché comme Montréal quand les choses ne vont pas bien.

« On en parlait avant le début de la saison et je savais que j’étais pour expérimenter des passages difficiles à Montréal, a dit le numéro 92. Nous n’avons pas un bon départ. Dans le vestiaire, nous sommes fatigués de perdre. Les entraîneurs font leur travail. C’est maintenant aux joueurs de monter leur niveau d’un cran. »

S’il est très conscient que la marmite devient de plus en plus bouillante avec un dossier de 1-6-1, Drouin fera de son mieux pour bloquer les distractions.

« J’ai deux options sur mes télévisions, l’option américaine et canadienne, a-t-il mentionné. Je reste souvent sur les postes américains. C’était un des conseils de mes coéquipiers. Je ne dois pas trop lire ou écouter ce qu’on raconte au sujet de l’équipe. Je me change les idées avec autre chose. Je comprends la réalité d’une ville comme Montréal. Je me tiens loin aussi des médias sociaux. Je ne veux pas me faire distraire. »

Des changements logiques

Pour une première fois cette saison, Drouin amorcera une rencontre sans la présence de Max Pacioretty à sa gauche. L’ancien du Lightning de Tampa Bay cherchera maintenant à développer une complicité avec Paul Byron et Artturi Lehkonen.

« Nous avons changé nos trios en deuxième période à Anaheim et nous avons obtenu des résultats, a-t-il rappelé. Les quatre trios jouaient mieux. Même si Max et moi ne sommes plus ensemble, je ne pense pas que ça fera une grosse différence. Il faut jouer notre style. Nous avons maintenant de nouveaux partenaires de trio, mais nous devons rester les mêmes joueurs.

« Comme équipe, nous avons des relâchements, nous ne jouons pas 60 minutes, a-t-il continué. Nous nous créons des trous trop gros. Tu ne peux pas revenir de l’arrière quand tu perds

3-0 après 20 minutes. Les grosses remontées sont rares dans une saison. Il faut simplement jouer plus intelligemment.»