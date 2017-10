Trop petits, vraiment?

Samuel Girard, Victor Mete, Christian Djoos, Will Butcher et Julius Honka...

Ces cinq défenseurs ont un point en commun : ils ont percé la formation de leurs équipes respectives cette saison malgré le fait qu’ils mesurent 6 pieds ou moins et pèsent tous moins de 190 lb.

Avis aux jeunes défenseurs, l’argument de la taille ne semble plus être valide dans la LNH.Car les défenseurs mentionnés plus haut ont non seulement une place régulière dans la grande ligue, mais certains jouent déjà des rôles importants depuis le début de la saison.

Butcher, notamment, mène toutes les recrues du circuit au chapitre des points avec neuf.

Il semble que les équipes de la LNH n’ont plus peur de repêcher des défenseurs même s’ils sont encore considérés comme petits selon les standards établis par le hockey d’antan.

Après tout, celui qui est considéré comme le meilleur défenseur au monde à l’heure actuelle, Erik Karlsson, n’est pas un colosse.

Barrière brisée

Lors du dernier repêchage de la LNH, deux défenseurs à « petits gabarits » ont été choisis avec les troisième et quatrième choix au total.

Au troisième échelon, les Stars ont sélectionné le Finlandais de 6 pi et 170 lb Miro Heiskanen tandis que l’Avalanche, avec le choix suivant, a misé sur le très talentueux Cale Makar, un défenseur de 5 pi 10 po et 180 lb.

La tendance risque d’ailleurs de se poursuivre lors du prochain encan, puisque plusieurs des défenseurs les mieux classés à l’heure actuelle en vue du prochain repêchage ne font même pas 6 pieds.

Même avec tous ces exemples de jeunes défenseurs qui ont réussi à jouer dans la LNH malgré leur petite taille, il n’est pas garanti qu’un arrière à petit gabarit puisse connaître du succès dans le meilleur circuit au monde.

La vitesse, la clé

D’ailleurs, le directeur général des Predators, David Poile, a reconnu en entrevue au Journal la semaine dernière avoir eu des inquiétudes lorsqu’il a vu Samuel Girard lors du premier camp d’entraînement de l’équipe.

«On s’est demandé s’il serait assez gros et fort pour jouer dans la LNH l’an dernier. Toutefois, cette année, il est arrivé plus gros et plus fort cette année, mais surtout avec un jeu plus mature.»

Car pour réussir, ces petits défenseurs doivent posséder un atout majeur qui, dans le hockey d’aujourd’hui, est devenu la qualité principale d’un hockeyeur : la vitesse sur patin.

«Le hockey est devenu un jeu de vitesse. Si tu patines, tu as une longueur d’avance. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans la ligue et qui patinent bien. <

«La ligue est de plus en plus rapide et la vitesse est devenue un atout plus important que la taille dans le hockey d’aujourd’hui», estime le capitaine des Predators de Nashville, Roman Josi.

Défenseurs à petits gabarits (débuts dans la LNH cette saison)

Will Butcher 5 pi 10 po et 190 lb New Jersey

Samuel Girard 5 pi 10 po et 162 lb Nashville

Christian Djoos 6 pi et 169 lb Washington

Victor Mete 5 pi 9 po et 184 lb Montréal

Julius Honka 5 pi 11 po et 186 lb Dallas

Ils risquent d’être repêchés en première ronde en 2018...

Adam Boqvist 5 pi 11 po et 170 lb Brynas, Suède

Quinn Hughes 5 pi 9 po et 167 lb U. du Michigan, NCAA

Ty Smith 5 pi 10 po et 194 lb Spokane, WHL

Ryan Merkley 5 pi 11 po et 170 lb Guelph, OHL

Calen Addison 5 pi 10 po et 179 lb Lethbridge, WHL